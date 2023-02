Kubacki zawsze gotowy: nawet jak nas obudzą w środku nocy

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed piątkowymi kwalifikacjami w Lake Placid

Kubacki skoczył w Lake Placid 119,5 i 126 m. Po pierwszej serii był dziesiąty.

Kubacki lepszy od Graneruda. Pierwszoplanowe role grali inni Niemiec Andreas... czytaj dalej » - Drugi skok był takim skokiem, o jaki chodziło. Biorąc pod uwagę, że w kwalifikacjach skakaliśmy na tej skoczni po raz pierwszy, daje to nadzieję na dalszą część rywalizacji - mówił po konkursie Kubacki.

- Wydaje mi się, że znalazłem tutaj to, o co chodzi i to jest najważniejsze - dodał.

W piątek pogoda nie pozwoliła na skoki w Lake Placid. Odwołana została seria próbna, a kwalifikacje przełożono na kolejny dzień.

- W piątek mocno wiało, więc mogło być różnie. Myślę jednak, że jesteśmy zawodnikami na takim etapie swoich karier, że jak nas obudzą w środku nocy i każą skakać, to my sobie i tak poradzimy. Teraz można sobie tylko gdybać, czy ten trening zrobiłby lepiej, czy gorzej - stwierdził.

W momencie udzielania wywiadu Kubacki nie wiedział jeszcze, jaki będzie skład reprezentacji Polski na konkurs duetów. Stanęło na tym, że Thomas Thurnbichler postawił na niego i Piotra Żyłę.

Trener Thomas Thurnbichler przekazał mi, że w konkursie duetów wystartują Piotr Żyła i Dawid Kubacki. W takiej kolejności.#skijumpingfamily@Skijumpingpl@Eurosport_PL — Dominik Formela (@DominikFormela) February 11, 2023

Kubacki chwali Polonię

Na koniec Kubacki pochwalił atmosferę. Strefę pod skocznią opanowali polscy kibice.

- Polonia bardzo się postarała, przyszli w licznej grupie, dopingują, jest fajna atmosfera. Cieszę się, że tutaj jestem - zakończył.

Polak odrobił nieco strat do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, bo Halvor Egner Granerud był dopiero siódmy.

Premierowy konkurs duetów rozpocznie się o 23:00. Transmisja w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w player.pl.

Wyniki sobotniego konkursu w Lake Placid miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 129/125,5 (264,5) 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 136/114 (256) 3. Daniel Tschofenig (Austria) 129/120 (255,4) 4. Timi Zajc (Słowenia) 130/120 (254,6) 5. Dawid Kubacki (Polska) 119,5/126 (252,9) 6. Domen Prevc (Słowenia) 122/129,5 (252) 7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 124,5/117 (251) 8. Karl Geiger (Niemcy) 127,5/120,5 (250,4) 9. Michael Hayboeck (Austria) 129/117 (248,9) 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 117,5/130 (243,3) .



13. Aleksander Zniszczoł (Polska) 118,5/123 (236,2) 19. Piotr Żyła (Polska) 114,5/116,5 (226,7)