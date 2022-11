"Wygibasy w powietrzu i kopanie". Kubacki miał wątpliwości do pewnych pomysłów nowego trenera

Zobacz, co Krzysztof Biegun, asystent trenera kadry młodzieżowej mężczyzn w skokach narciarskich, miał do powiedzenia o początku sezonu w wykonaniu naszych zawodników. Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

- Plan na konkurs drużynowy w Wiśle jest taki, że spróbują rozpocząć o 16:30. Gdyby były problemy, to co 20 minut odbędzie się spotkanie sędziów. Tak powiedział Sandro Pertile – przekazał Kacper Merk.

Start nowego sezonu Pucharu Świata, który zaplanowano na piątek 4 listopada w Wiśle, będzie dla polskich skoczków wyjątkowy przynajmniej z dwóch powodów. Po raz pierwszy w historii zaczną zimowe skakanie na igielicie, a dodatkowo za ich wyniki odpowiedzialny będzie Thomas Thurnbichler, który po ostatnim, bardzo przeciętnym sezonie, zmienił na stanowisku Michala Doleżala.

Źródło: Newspix Dawid Kubacki i Thomas Thurnbichler

Kopanie konkurencją koronną Kubackiego

Jak pokazało lato, początki tej współpracy są więcej niż obiecujące - Kubacki w świetnym stylu triumfował w cyklu Letniego Grand Prix. Sukces przyszedł być może również dzięki wielkiej dociekliwości 32-latka.

- Jestem zawodnikiem, który lubi w różnych rzeczach kopać. Jak coś nie do końca rozumiem lub coś gryzie się z moją linią myślenia, to się dopytuję. Kopanie w takich tematach to moja konkurencja koronna - stwierdził Kubacki z szerokim uśmiechem w rozmowie z Kacprem Merkiem.

- Myślę, że w całej tej współpracy jest wszystko OK. Wiadomo, w tym roku zaczynaliśmy od zera, jeżeli chodzi o relacje zawodnik-trener. Wcześniej się nie znaliśmy. Ja Thomasa kojarzę z zawodów Pucharu Kontynentalnego, gdzie jeździło się jeszcze za dzieciaka. Musieliśmy się poznać, dać sobie nawzajem kredyt zaufania i to zaufanie w następnych tygodniach budować. Jeszcze ze stuprocentową pewnością nie mogę powiedzieć, że wszystko jest zrobione. Cały czas jest potrzebna praca z obu stron, żebyśmy się dobrze rozumieli. Wydaje mi się, że to lato pokazało, że potrafimy się dogadać i dojść wspólnie do dobrych wniosków - dodał.

Pomysły, które spędzały sen z powiek

Realne oczekiwania Małysza wobec skoczków w nowym sezonie Adam Małysz liczy... czytaj dalej » Ale początki wcale nie były łatwe. Brązowy medalista ostatnich igrzysk olimpijskich w Pekinie nie krył, że u progu współpracy trudno było mu zaakceptować niektóre metody treningowe Austriaka.

- Na pewno nie kupiłem wszystkich pomysłów Thurnbichlera, bo były takie, które spędzały nam sen z powiek. Zwłaszcza na początku, kiedy miały być różne 'wygibasy' w powietrzu w trakcie skoków. Jak to zobaczyłem, to moja reakcja była taka, że tu się zabiję, tutaj tego nie zrobię i ogólnie jest to niemożliwe do wykonania - mówił, znów szeroko się uśmiechając.

I kontynuował: - Drugi największy szok był, kiedy okazało się, że musimy wykonać wszystkie elementy z tej listy. Nie miałem pewności, że jest to w ogóle wykonalne na skoczni. Później okazało się, że sprawdziło się powiedzenie Klimka Murańki, że oczy się boją, ale ręce i nogi zrobią wszystko. I dało się to wykonać i było przy tym sporo śmiechu, zabawy i dziecięcej radości - zdradził Kubacki.

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

4 listopada (piątek)

17.30 - początek studia w Eurosporcie 1

18.15 - kwalifikacje mężczyzn

5 listopada (sobota)

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn