Niemiecki obiekt wywołuje strach. Kolejni zawodnicy rezygnują

W przeszłości na torze Winterbergu dochodziło już do wypadków

Puchar Świata w niemieckim Winterbergu ma się odbyć w ten weekend. Na sobotę zaplanowano starty jedynek, na niedzielę dwójek. Według relacji zawodników tor Veltins-Eisarena jest w opłakanym stanie. Jak pisze niemiecki "Bild", warunki pogorszyły się z powodu opadów deszczu i wysokich temperatur.

Upadki na treningach

Emocje tylko do pierwszego strzelania. Polska sztafeta daleko Kamila Żuk i... czytaj dalej » - Nie ma gwarancji bezpieczeństwa. Od razu po przyjeździe zobaczyliśmy, że wygląda to fatalnie. Zwróciliśmy się z tym do FIL (Międzynarodowa Federacja Saneczkarska), ale nie doczekaliśmy się reakcji - twierdzi Niemiec Tobias Wendl, który miał wziąć udział w piątkowym treningu dwójek.

O płynnych przejazdach nie ma mowy, nawierzchnia jest nierówna. Wielu saneczkarzy boleśnie się o tym przekonało. W czwartek, na treningu jedynek, wywrotkę zaliczyli między innymi mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej PŚ Roman Riepiłow oraz Polak - Maciej Sochowicz.

Dostał ostrzeżenie

Niedługo po tych wydarzeniach Wendl otrzymał ostrzeżenie od swojego rodaka Feliksa Locha. Utytułowany kolega przestrzegał go, że występ dwójek wiąże się z jeszcze większym ryzykiem. Ostatecznie niemieckie dwójki po raz pierwszy w historii zrezygnowały ze startu w Pucharze Świata na własnych obiektach. Ich śladem poszli inni, między innymi wspomniany Riepiłow oraz Austriacy.

- Jak dla nas ten tor nie nadaje się do jazdy. Ryzyko upadków i kontuzji jest zbyt wysokie, szczególnie w dolnej części trasy. Muszę być odpowiedzialny, więc nie będę narażać zdrowia naszych zawodników - przyznał szkoleniowiec austriackiej ekipy, Rene Friedl.

Polacy zadecydują sami

Z Polaków oprócz Sochowicza szanse na występ mają Wojciech Chmielewski oraz Jakub Kowalewski (w dwójce). Jak przyznał w rozmowie z portalem Onet trener naszej kadry Marek Skowroński, decyzję o starcie pozostawia on polskim zawodnikom.

Sezon Pucharu Świata zakończy się w następny weekend imprezą w niemieckim Koenigssee.



Klasyfikacja PŚ (po 10 z 12 zawodów):

1. Roman Repiłow (Rosja) 695 pkt

2. Dominik Fischnaller (Włochy) 634

3. Siemion Pawliczenko (Rosja) 609

...

27. Mateusz Sochowicz (Polska) 108

36. Kacper Tarnawski (Polska) 32

1. Toni Eggert, Sascha Benecken (Niemcy) 772 pkt

2. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Niemcy) 762

3. Andris Sics, Juris Sics (Łotwa) 611

...

13. Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski (Polska) 322