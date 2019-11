Zawodnik zdmuchnięty przez wiatr. Groźny upadek na skoczni w Ruce

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Polscy kombinatorzy celują w czołową ósemkę. "Jest w naszym zasięgu" Ostatnie... czytaj dalej » Ten wypadek trochę przypominał najbardziej pamiętny z tej skoczni, a więc ten z udziałem Thomasa Morgensterna. Austriak w 2003 roku dostał bardzo mocny podmuch wiatru po wyjściu z progu. Obrócił się w powietrzu i spadł z bardzo dużej wysokości.

Obrażenia były wtedy bardzo poważne. To był jeden z upadków, który ostatecznie sprawił, że "Morgi" przedwcześnie zakończył karierę.

Trener patrzył z niepokojem

Mach miał zdecydowanie więcej szczęścia, ale wszystko wyglądało niezbyt korzystnie.

- Oj, to się źle skończy. Leży, ale chyba zdołał się nieco wyratować w ostatniej fazie przed tym bolesnym na pewno lądowaniem. Trener z niepokojem patrzył na to, co się stało - mówił komentujący w Eurosporcie 1 Paweł Ulbrych.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w usłudze Eurosport Player

Niemiecki zawodnik doleciał zaledwie do 72. metra i przewrócił się. Najważniejsze było naturalnie to, że nic poważnego mu się nie stało i sam opuścił skocznię. Mach dostał oczywiście bardzo mało punktów i został sklasyfikowany na ostatnim, 50. miejscu. Na razie nie wiadomo, czy wystartuje w biegu. Jeśli miałby do niego przystąpić, to ruszy ze stratą 11 minut i 21 sekund.

W tym roku w mistrzostwach świata juniorów w Lahti Mach zdobył złoty medal podczas rywalizacji drużynowej. W poprzednim sezonie debiutował w Pucharze Świata. Zdobył w nim siedem punktów, co dało mu 62. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Bieg na 10 kilometrów odbędzie się o godzinie 14. Transmisja w Eurosporcie 1.