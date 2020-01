Hojnisz-Staręga w świetnej formie przed MŚ. Otarła się o podium w Pokljuce

Na drugim miejscu uplasowała się Włoszka Lisa Vittozzi ze stratą 6,5 sekundy do zwyciężczyni. Trzecia była Francuzka Anais Bescond - 27,6 sekundy straty. Obie były bezbłędne na strzelnicy.

Hojnisz-Staręga straciła do triumfatorki 37,5 sekundy. Polka, podobnie jak Oeberg, zaliczyła jedno pudło na strzelnicy. To jej najlepsza lokata w tym sezonie, a w całej karierze wyższą zajęła tylko dwukrotnie - w tym samym miejscu w sezonie 2018/19 była druga w biegu indywidualnym na 20 km. Jest także brązową medalistką mistrzostw świata w biegu ze startu wspólnego z 2013 roku.

Na 17. pozycji rywalizację ukończyła druga reprezentantka Biało-Czerwonych Kamila Żuk.

W klasyfikacji generalnej pozycję liderki utrzymała Norweżka Tiril Eckhoff, która w niedzielę nie wystartowała z powodu choroby. Hojnisz-Staręga jest najlepszą z Polek - zajmuje 17. miejsce.

Wcześniej odbyła się rywalizacja mężczyzn na 15 km. Zwyciężył Francuz Quentin Fillon Maillet. Polacy nie zakwalifikowali się do tych zawodów.

Niedzielne biegi zakończyły rundę PŚ w Słowenii, ostatnią przed mistrzostwami świata w Anterselvie (13-23 lutego).



Wyniki:

1. Hanna Oeberg (Szwecja) 34.14,4 (1 karna runda)

2. Lisa Vittozzi (Włochy) strata 6,5 s (0)

3. Anais Bescond (Francja) 27,6 (0)

4. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 37,5 (1)

5. Justine Braisaz (Francja) 44,1 (3)

6. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 48,4 (3)

...

17. Kamila Żuk (Polska) 2.02,3 (3)

Klasyfikacja PŚ (po 13 z 24 zawodów):

1. Tiril Eckhoff (Norwegia) 524 pkt

2. Dorothea Wierer (Włochy) 509

3. Hanna Oeberg (Szwecja) 456

4. Denise Herrmann (Niemcy) 419

5. Julia Simon (Francja) 385

6. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 384

...

17. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 243

22. Kamila Żuk (Polska) 181

55. Kinga Zbylut (Polska) 49





Klasyfikacja biegu ze startu wspólnego (po 3 z 6 zawodów):

1. Kaisa Makarainen (Finlandia) 132 pkt

2. Dorothea Wierer (Włochy) 129

3. Tiril Eckhoff (Norwegia) 114

...

16. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 70

23. Kamila Żuk (Polska) 46