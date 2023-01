"Shiffrin może przekroczyć granicę 100 zwycięstw"

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Mikaela Shiffrin samodzielną liderką wszech czasów Wspaniały dzień... czytaj dalej » Vonn zakończyła karierę w lutym 2019 roku, mając 34 lata. Shiffrin obecnie ma 27 i zapewne swój obecny dorobek – 84 wygrane w Pucharze Świata, licząc środowy triumf w Kornplatz – będzie w stanie jeszcze znacząco powiększyć. Do absolutnego rekordu alpejczyków – 86 triumfów legendarnego Szweda Ingemara Stenmarka – brakuje jej już niewiele.

Lindsey Vonn pod wrażeniem dyspozycji Mikaeli Shiffrin

- Niesamowite jest to, co robi Mikaela. Jej dokonania już są imponujące, a przed nią wciąż wiele sukcesów – zauważyła Vonn. – Moja droga do 82 zwycięstw była trochę inna, ale jestem z siebie zadowolona, niczego nie żałuję. Niesamowite jest to, że na czele zestawienia znajdują się dwie Amerykanki – dodała.

Źródło: Getty Images Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin

Dla Vonn jasne jest, że w najbliższym czasie nikt nie będzie w stanie powstrzymać Shiffrin.

- Jedyną osobą, która może pokonać Mikaelę, jest sama Mikaela. Obecnie nie ma żadnej konkurencji. Wystarczy, że nie zabraknie jej motywacji i zdrowia – przyznała.

Vonn wie, co mówi. To właśnie zdrowie było w ostatnich sezonach jej największym zmartwieniem. Z motywacją problemów nie miała nigdy.

- Mikaela do każdego startu podchodzi bardzo mądrze, jest świetnie przygotowana pod względem taktycznym. Nie mam wątpliwości, że może przekroczyć liczbę 86 zwycięstw. Istnieje duża szansa, że Mikaela przekroczy barierę 100 – zakończyła.

W środę Shiffrin, drugi dzień z rzędu, była najszybsza na trasie slalomu giganta we włoskim Kronplatz.