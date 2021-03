Decyzja zapadła w ostatniej chwili. Gąsienica-Daniel stanie na starcie giganta

Maryna Gąsienica-Daniel nie ustrzegła się błędów na trudnej trasie pierwszego przejazdu slalomu giganta w Kronplatz, ale mimo to zdołała awansować do drugiej części. Zobacz przejazd Polki. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Vlhova najlepszą alpejką sezonu. Liensberger królową slalomu Alpejski sezon... czytaj dalej » Tegoroczny sezon Pucharu Świata był dla powracającej po kontuzji Gąsienicy-Daniel wyjątkowo udany. Jego znakomitą zapowiedzią było już w listopadzie 9. miejsce w rozgrywanych w austriackim Lech slalomie równoległym. Na awans polskiej alpejki do pierwszej dziesiątki zawodów Pucharu Świata kibice narciarstwa czekali ponad trzy dekady.

W swojej koronnej konkurencji, gigancie, Polka również prezentowała się znakomicie. W Kranjskiej Gorze była 10., trzykrotnie zajmowała 11. lokatę. Podczas zawodów w Kronplatz serca polskich kibiców zabiły jeszcze mocniej. 24. po pierwszym przejeździe Gąsienica-Daniel uzyskała najlepszy czas w drugiej próbie. Zawody ukończyła na 11. miejscu, ale było jasne, że przez zbliżającymi się mistrzostwami świata forma alpejki rośnie.

W Cortinie d'Ampezzo dała popis swoich możliwości, kończąc zawody na 6. miejscu. W slalomie równoległym była 8., a kombinację ukończyła na 12. lokacie.

Pech w Jasnej

Przed szansą na znakomity wynik stanęła również w zawodach Pucharu Świata w Jasnej. Po pierwszym przejeździe była trzecia, ustępując tylko Mikaeli Shiffrin i Petrze Vlhovej. W drugiej próbie zbyt mocno zaryzykowała i przewróciła się kilka bramek przed linią mety. Upadając złamała żebro, co wykluczyło ją z rywalizacji w kolejnych zawodach.

Oglądaj Wideo: Eurosport Maryna Gąsienica-Daniel nie ukończyła 2. przejazdu giganta w Jasnej

Przed ostatnim akcentem tegorocznego Pucharu Świata Gąsienica-Daniel z dorobkiem 108 punktów zajmuje 15. miejsce w klasyfikacji gigantowej. I prawdopodobnie to jest właśnie powodem, dla którego obolała wciąż Polka stanie w niedzielę na starcie w Lenzerheide.

Walka o dobrą pozycję

Utrzymanie lub poprawienie tej lokaty (do 14. Austriaczki Stephanie Brunner traci 11 punktów) będzie miało wpływ na miejsce na liście startowej w pierwszych zawodach nowego sezonu. Zawodniczki z miejsc 1-7 oraz 8-15 są bowiem rozlosowywane w pierwszej kolejności. A jazda w pierwszym przejeździe na początku stawki oznacza zwykle szansę pokonania trasy w nieco lepszych warunkach, nie rozjeżdżonej przez wcześniej jadące zawodniczki.



Maryna Gąsienica-Daniel wystartuje w finałowych zawodach alpejskiego Pucharu Świata pic.twitter.com/lzcwcW6fU8 — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) March 20, 2021





Na opublikowanej w sobotę wieczorem liście startowej znalazło się 19 nazwisk. Do zdobycia jest zatem co najmniej 12 punktów. Na liście nie ma wyprzedzającej Polkę w klasyfikacji Brunner, co dla Gąsienicy-Daniel może oznaczać awans co najmniej na 14. miejsce. Choć najprawdopodobniej ambitna zakopianka będzie walczyła o dużo więcej.

