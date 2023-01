Shiffrin się nie zatrzymuje. Śrubuje niesamowity rekord

Zobacz, co powiedział Matthias Mayer po ogłoszeniu, że kończy swoją sportową karierę. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Francuski zawodnik uderzył głową w ziemię podczas upadku i został przewieziony do szpitala.

Vlhova liderką po 1. przejeździe slalomu we Flachau

Łuczak nie ukończyła 1. przejazdu slalomu we Flachau

Shiffrin 2. w slalomie we Flachau

Vlhova wygrała slalom we Flachau

Shiffrin wyprzedziła łącznie o 0,82 s Norweżkę Ragnhild Mowinckel oraz o 1,19 Szwedkę Sarę Hector.

Shiffrin coraz bliżej Stenmarka

Amerykanka wygrała z większą różnicą niż dzień wcześniej w tej samej konkurencji (0,45 s). Od środy jest samodzielną liderką wśród kobiet pod względem zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, a od absolutnego rekordu Szweda Ingemara Stenmarka dzielą ją tylko dwa triumfy.

- Nie stawiam sobie celów, jeśli chodzi o zwycięstwa w Pucharze Świata. Nie nakładam na siebie presji - powiedziała w rozmowie z Eurosportem.

27-letnia narciarka z Kolorado zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ, pewnie zmierzając po piątą Kryształową Kulę. Jest liderką także punktacji slalomu giganta.

Pech Polek

Gąsienica-Daniel, siódma we wtorek, w pierwszym przejeździe nie zmieściła się w bramce w dolnej części trasy. Do tego momentu jechała bardzo dobrze, tracąc do Shiffrin niespełna pół sekundy, a w przedostatnim sektorze była nawet szybsza od Amerykanki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Gąsienica-Daniel wypadła z trasy giganta w Kronplatz

Startująca z numerem 48 Łuczak zajęła 41. miejsce, tracąc do triumfatorki 3,39 s, i nie awansowała do drugiego przejazdu z udziałem 30 najlepszych zawodniczek.

Wyniki:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2.03,28 (1.00,56/1.02,72)

2. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) strata 0,82 (1.01,28/1.02,82)

3. Sara Hector (Szwecja) 1,19 (1.01,07/1.03,40)

4. Petra Vlhova (Słowacja) 1,37 (1.01,78/1.02,87)

5. Lara Gut-Behrami (Szwajcaria) 1,38 (1.02,36/1.02,30)

6. Tessa Worley (Francja) 1,65 (1.01,61/1.03,32)

...

41. Magdalena Łuczak (Polska) odpadła po 1. przejeździe

. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) nie ukończyła 1. przejazdu

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1517 pkt

2. Lara Gut-Behrami (Szwajcaria) 906

3. Petra Vlhova (Słowacja) 896

4. Federica Brignone (Włochy) 688

5. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) 675

6. Marta Bassino (Włochy) 638

...

43. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 138

Klasyfikacja slalomu giganta:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 600 pkt

2. Lara Gut-Behrami (Szwajcaria) 482

3. Marta Bassino (Włochy) 451

...

11. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 138