Deklasacja w sztafecie. Norweżki niepokonane od dekady

Johaug i długo, długo nic. Norweżka z kolejnym zwycięstwem w Pucharze Świata Therese Johaug... czytaj dalej » Norweżki, biegnące w składzie Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug i Heidi Weng pokonały Amerykanki dokładnie o 48,9 s. Szwedki - które do połowy ostatniej zmiany zajmowały drugą pozycję - o 1.19,7.

Nie ma mocnych na Johaug

Największą przewagę dla Norweżek wypracowała biegnąca na trzeciej zmianie Johaug. Chociaż swój bieg rozpoczynała jako druga, z niewielką stratą do prowadzących Finek, szybko dogoniła Anne Kylloenen i wysunęła się na prowadzenie. Do strefy zmian dobiegła z blisko 50-sekundową przewagą nad Szwedkami, czym po raz kolejny udowodniła swoją wyjątkową dyspozycję w tym sezonie.

Startująca na ostatniej zmianie Weng utrzymała zdobytą przez Johaug zaliczkę, a za jej plecami walkę o kolejność na podium toczyły Szwedki z Amerykankami. Za sprawą Jessiki Diggins zwycięskie z tej rywalizacji wyszły te ostatnie.



Dashing through the snow - as fast as you can!

Todays light snowfall at the World Cup Lillehammer set additional challenges but Team Norway I, USA I and Sweden was rewarded with a spot on the podium

Congratulations! #fiscrosscountrypic.twitter.com/ayQHLyGiCx — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 8, 2019





Polki w Ramsau

Dla Norweżek było to 15. z rzędu zwycięstwo w sztafecie 4x5 km w zawodach Pucharu Świata. Niepokonane są od 22 listopada 2009 roku, kiedy na własnym terenie w Beitostoelen uległy Szwedkom.

W przedostatniej biegowej konkurencji w Lillehammer wystartowało 11 reprezentacji. Zabrakło wśród nich Biało-Czerwonych, które są na zgrupowaniu w austriackim Ramsau.

Wyniki biegu sztafetowego 4x5 km kobiet:

1. Norwegia I 1:02.22,4

(Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Heidi Weng)

2. USA I strata 48,9 s

(Sophie Caldwell, Sadie Bjornsen, Rosie Brennan, Jessica Diggins)

3. Szwecja 1.19,7

(Emma Ribom, Elina Roennlund, Charlotte Kalla, Moa Lundgren)

4. Finlandia 1.32,5

5. Norwegia II 1.46,5

6. Rosja I 2.25,5