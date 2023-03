Szwedki i Norwegowie najlepsi w ostatnim sprincie drużynowym w sezonie

Zobacz, co powiedziała Monika Skinder po biegu na 10 km stylem klasycznym w Ruce. Puchar Świata w biegach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Izabela Marcisz po biegu na 10 km stylem klasycznym w Ruce.

Zobacz, co powiedziała Izabela Marcisz po niedzielnym biegu na 20 km w Ruce.

Zobacz, co powiedział Dominik Bury po biegu pościgowym na 20 km w Ruce.

Bieg Izabeli Marcisz w kwalifikacjach do sprintu w Val Mustair

Bieg Moniki Skinder w kwalifikacjach do sprintu w Val Mustair

Bieg Kamila Burego w kwalifikacjach do sprintu w Val Mustair

Bieg Macieja Staręgi w kwalifikacjach do sprintu w Val Mustair

Izabela Marcisz zajęła 4. lokatę w swoim ćwierćfinale, przez co nie awansowała do półfinałów sprintu w Val Mustair. Zobacz jej bieg.

Dominik Bury zajął 4. lokatę w swoim ćwierćfinale, przez co nie awansowa do półfinałów sprintu w Val Mustair. Zobacz jego bieg.

Maciej Staręga zajął czwartą lokatę, przez co odpadł w ćwierćfinale sprintów w Falun. Zobacz bieg z jego udziałem.

Chavanat wygrał kwalifikacje do sprintu w Tallinnie

Ribom i Sundling wyprzedziły Norweżki Julie Myhre i Annę Kjersti Kalvę o 4,57 s oraz Niemki Laurę Gimmler i Colettę Rydzek o 5,12 s.

Ostatnia runda Pucharu Świata

Były szef Justyny Kowalczyk chce rewolucyjnych zmian w biegach narciarskich To mógłby być... czytaj dalej » Z kolei Valnes i Klaebo (ten drugi ma już zapewniony triumf w klasyfikacji indywidualnej PŚ) wyprzedzili o 0,68 s Włochów Francesco De Fabianiego i Federico Pellegrino oraz o 2,67 s swoich rodaków Haralda Oestberga Amundsena i Sindre Bjoernestada Skara.



Staręga i Bury zajęli 17. miejsce w eliminacjach i mieli niespełna pół sekundy straty do 15. pozycji, premiowanej awansem do finału.



W Lahti odbywa się ostatnia tej zimy runda Pucharu Świata. Na sobotę planowane są sprinty indywidualne, a w niedzielę odbędą się biegi na 20 km ze startu wspólnego.

