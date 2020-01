Fourcade najlepszy w Ruhpolding. Polacy znów bardzo daleko

Johannes Thingnes Boe wygrał w Oslo ostatni sprint obecnego sezonu Pucharu Świata. Dla czterokrotnego złotego medalisty z Oestersund było to już 14. zwycięstwo. W piątek Norweg (0+1) o 31 sekund wyprzedził Włocha Lukasa Hofera (0) i o 35 sekund trzeciego Francuza Quentina Fillona Mailleta (0). Polacy punktów nie wywalczyli, a dodatkowo w Pucharze Narodów spadli za Słowaków, na 18. miejsce.

Francuz strzelał bezbłędnie i o trzy sekundy wyprzedził swojego rodaka Quentina Fillon Mailleta. Trzecie miejsce na Chemgau Arenie zajął Niemiec Benedikt Doll. Reprezentant gospodarzy stracił do Francuza 12 s i na trasę niedzielnego biegu na dochodzenie ruszy z taką właśnie stratą.



Bardzo dobry występ Kamili Żuk w biathlonowym Pucharze Świata Tiril Eckhoff... czytaj dalej » Czołowa trójka na podium w Ruhpolding strzelała bezbłędnie, jedno pudło natomiast zanotował czwarty na mecie Norweg Vetle Sjaastad Christiansen.

Polacy daleko z tyłu

Polacy ponownie nie zachwycili formą. Najlepiej z nich, bezbłędnie, strzelał Andrzej Nędza-Kubiniec, ale pobiegł zdecydowanie za słabo, aby marzyć o awansie do niedzielnego sprawdzianu. Po drugim strzelaniu był w okolicach 50. miejsca, później jednak stracił tempo i ostatecznie był 79. Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek zanotowali po dwa pudła i uplasowali się, odpowiednio, na 90. i 91. pozycji. Rywalizację ukończyło 111 zawodników.



W klasyfikacji PŚ na prowadzeniu umocnił się Fourcade, ma już ponad 50 pkt. przewagi nad swoim rodakiem Simonem Desthieux.



To było 76. zwycięstwo w karierze i trzecie z rzędu Francuza w zawodach Pucharu Świata. Pod tym względem jest drugim najlepszym biathlonistą w historii. Liderem klasyfikacji wszech czasów jest nadal Norweg Ole Einar Bjoerndalen, który wygrał 94 razy, do tego raz triumfował w biegach narciarskich.

Wyniki (sprint 10 km):

1. Martin Fourcade (Francja) 22.41,5 (0 rund karnych)

2. Quentin Fillon Maillet (Francja) strata 3,1 s (0)

3. Benedikt Doll (Niemcy) 12,0 (0)

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegia) 22,2 (1)

5. Fabien Claude (Francja) 23,5 (1)

. Simon Desthieux (Francja) 23,5 (1)

...

79. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 2.29,7 (0)

90. Grzegorz Guzik (Polska) 2.41,9 (2)

91. Łukasz Szczurek (Polska) 2.44,0 (2)



Klasyfikacja PŚ (po 10 z 24 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 447 pkt.

2. Simon Desthieux (Francja) 392

3. Quentin Fillon Maillet (Francja) 382

4. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 374

5. Aleksander Łoginow (Rosja) 359

6. Tarjei Boe (Norwegia) 355



Klasyfikacja sprintu (po 5 z 9 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 220 pkt.

2. Simon Desthieux (Francja) 193

3. Aleksander Łoginow (Rosja) 191