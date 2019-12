Puchar Świata w biathlonie. Szczupły polski skład na Le Grand Bornand

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Najwyżej z nich sklasyfikowana jest Monika Hojnisz-Staręga, która zgromadziła 55 pkt. i zajmuje 29. pozycję. Kinga Zbylut jest 33. (49 pkt.), a Kamila Żuk - tuż za nią (47).



Polki z punktami w Pucharze Świata. Triumfatorka bez pudła Reprezentantka... czytaj dalej » Hojnisz-Staręga dobrze zaprezentowała się podczas pierwszej rundy w Oestersund, zajmując w zawodach indywidualnych 20. i ósme miejsce. W Hochfilzen uszkodziła jednak karabin podczas sprintu na 7,5 km, co uniemożliwiło jej nie tylko osiągnięcie dobrego wyniku w tej konkurencji, ale też pozbawiło ją miejsca w biegu na dochodzenie na 10 km, do którego kwalifikuje się najlepsza "60" sprintu.



Jej niepowodzenie zbiegło się w czasie z udanymi występami dwóch innych Polek. Zbylut, plasując się na 16. pozycji w sprincie, zdobyła pierwsze w tym sezonie punkty do klasyfikacji generalnej, a dwa dni później w biegu na dochodzenie była 19. Żuk zajęła z kolei 14. i 32. lokatę.

Gwizdoń na treningach

Bez punktów pozostaje na razie Magdalena Gwizdoń. Decyzją trenera Michaela Greisa najstarsza biathlonistka w polskiej kadrze nie wystartuje we Francji. Zamiast tego uda się na treningi do austriackiego Obertilliach, gdzie w tym czasie będą odbywać się zawody Pucharu IBU - zaplecza Pucharu Świata.



W programie zawodów w Le Grand Bornand nie ma sztafet, więc Greis postanowił powołać na tę rundę tylko trzy Polki. Z tego samego powodu w składzie na zmagania we Francji nie ma powołanego do Oestersund i Hochfilzen Mateusza Janika. Wystartują Łukasz Szczurek, Andrzej Nędza-Kubiniec oraz Grzegorz Guzik. Żaden z Biało-Czerwonych nie zdobył dotychczas punktów w tym sezonie.



Zawody w Le Grand Bornand rozpoczną się czwartkowym sprintem mężczyzn na 10 km. Dzień później kobiety ścigać się będą na 7,5 km. Runda we Francji - ostatnia w 2019 roku - zakończy się w niedzielę.





Kolejne zawody zaplanowano na 9-12 stycznia w niemieckim Oberhofie.



Program zawodów PŚ w biathlonie, 19-22 grudnia, Le Grand Bornand (Francja):



czwartek, 19 grudnia

sprint na 10 km mężczyzn (godz. 14.15)



piątek, 20 grudnia

sprint na 7,5 km kobiet (14.15)



sobota, 21 grudnia

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (13.00)

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (15.00)



niedziela, 22 grudnia

bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn (12.10)

bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet (14.15)



Skład reprezentacji Polski:



kobiety

Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk, Kinga Zbylut



mężczyźni

Łukasz Szczurek, Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik