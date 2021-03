Norweski bój o Kryształową Kulę. Emocje będą do ostatniego strzelania

Zobacz, co powiedziała triumfatorka sprintu w Kontiolahti Szwedka Hanna Oeberg. Puchar Świata w biathlonie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Lider Pucharu Świata z małą Kryształową Kulą Johannes Thingnes... czytaj dalej » Wydawało się, że po przejściu na emeryturę Martina Fourcade'a Norweg Boe zdominuje biathlonową rywalizację na lata. Okazało się jednak, że na własnym podwórku wyrósł mu godny rywal. 24-letni Laegreid jest rewelacją sezonu. Imponuje skutecznością na strzelnicy i bardzo dobrym przygotowaniem biegowym.

Szczęście na strzelnicy

Udowodnił to w sobotę. Dzień wcześniej w sprincie zajął szóste miejsce i do triumfatora Włocha Lukasa Hofera stracił 31,9 s. I w biegu na dochodzenie nic nie wskazywało na to, że nagle będzie na czele.

Zadecydowało o tym ostatnie strzelanie. Prowadzący wówczas trzy razy spudłował, a Laegreid był bezbłędny. Na trasę wybiegł, kiedy jego największy rywal "kręcił" jeszcze karne kółka.

Mimo że młodszy z braci Boe jest w tym sezonie znakomicie przygotowany, to nie dogonił reprezentacyjnego kolegi. Ostatecznie na mecie różnica między nimi wyniosła 22,6 s. Trzeci był zwycięzca sprintu Hofer - ze stratą 32,4 s.

Na strzelnicy panowały w sobotę bardzo trudne warunki. Wiał silny wiatr i żaden z 59 startujących zawodników nie był bezbłędny. W tym elemencie Laegreid spisał się jednak całkiem nieźle, bo pomylił się tylko dwukrotnie (na 20 prób). Boe - triumfator Pucharu Świata - w poprzednich dwóch sezonach miał trzy pudła, a Hofer cztery.

Źródło: Getty Images Sturla Holm Laegreid zdobył Małą Kryształową Kulę w biegu pościgowym

Zacięta walka o trofeum

Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji biegu na dochodzenie wywalczył Laegreid, ale miał... tyle samo punktów co Boe. Z kolei w sprincie najlepszy w tym sezonie okazał się Boe.

Przed ostatnim biegiem - ze startu wspólnego w niedzielę - Boe ma cztery punkty przewagi nad Laegreidem. Trzeci Francuz Quentin Fillon Maillet ma już ponad 100 punktów straty.

Zgodnie z regulaminem Pucharu Świata zawodnikom od tych wyników będą odejmowane punkty za trzy najgorsze występy w sezonie. To oznacza, że Laegreidowi do wygrania całej rywalizacji wystarczy miejsce w pierwszej ósemce niedzielnych zawodów. Jeśli na metę w Oestersund przybiegnie na dalszej pozycji, zdobywcą Kryształowej Kuli zostanie Boe.

Bieg pościgowy mężczyzn z Oestersund - wyniki:

1. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) 32.40,5 (2 karne rundy)

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) strata 22,6 (3)

3. Lukas Hofer (Włochy) 32,4 (4)

4. Sebastian Samuelsson (Szwecja) 51,1 (6)

5. Erik Lesser (Niemcy) 56,3 (2)

6. Martin Ponsiluoma (Swecja) 1.02,5 (4)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 25 z 26 zawodów):

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 1038 pkt

2. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) 1034

3. Quentin Fillon Maillet (Francja) 915

4. Tarjei Boe (Norwegia) 882

5. Johannes Dale (Norwegia) 829

6. Sebastian Samuelsson (Szwecja) 817

...

96. Grzegorz Guzik (Polska) 2

100. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 1

Klasyfikacja końcowa biegu na dochodzenie:

1. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) 306 pkt

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 306

3. Emilien Jacquelin (Francja) 286