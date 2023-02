Z nieba do piekła w pół godziny. Alpejczyk z Grecji pozbawiony historycznego triumfu

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Szalony pościg Kristoffersena na wagę złota. Grecki slalomista ponownie zachwycił Niesamowity... czytaj dalej » Ostatni miesiąc jest wyjątkowy w karierze 28-letniego Ginnisa. Na początku lutego grecki alpejczyk po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata, zajmując w slalomie w Chamonix drugie miejsce, a przed tygodniem wywalczył w tej konkurencji srebrny medal mistrzostw świata w Courchevel, przegrywając tylko z Norwegiem Henrikiem Kristoffersenem.

Gęsty śnieg i słaba widoczność

W niedzielę w amerykańskim Palisades Tahoe (dawniej Squaw Valley) liczył na zwycięstwo, które byłoby jego pierwszym w PŚ w karierze.

Warunki na trasie w stanie Kalifornia były bardzo trudne. Padał gęsty śnieg, widoczność była słaba.

Ginnis na półmetku zajmował czwarte miejsce. Drugi przejazd rozpoczął agresywnie. Jechał pewnie i szybko, ale po nieco ponad 20 sekundach popełnił błąd. Można było odnieść wrażenie, że nie zmieścił się w jedną z ciasno ustawionych bramek.

Dojechał do mety i objął prowadzenie.

W tamtym momencie wyprzedzał o najmniejszą możliwie różnicę, a więc 0,01 sekundy Norwega Alexandra Steena Olsena, a potem nie przegonił go także trzeci po pierwszym przejeździe rodak Olesena Timon Haugan - on miał stratę 0,06 sekundy.

Do końca nic się nie zmieniło i Ginnis mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Niestety dla niego - niedługo.

Mniej więcej pół godziny po zakończeniu rywalizacji okazało się, że został zdyskwalifikowany. Alpejski VAR był bezwzględny. Sędziowie dokonali analizy i zmienili ostateczną klasyfikację na mecie.

- Wyraźnie popełnił błąd. Nie ma co się dziwić - przyznał, oglądając powtórki komentujący w Eurosporcie Witold Domański.

Wygrał zatem zaledwie 21-letni Olsen, przed Hauganem. Trzecią lokatę zajęli ex aequo Bułgar Albert Popow i Clement Noel z Francji.

- To niesamowite. Nie wiem, co powiedzieć. Ten slalom to było szaleństwo. Widoczność zmieniała się co chwilę, ale warunki na trasie było całkiem dobre. Muszę teraz uwierzyć w to, co się stało - mówił rozradowany Norweg, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

Polacy nie startowali.

