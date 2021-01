Wstrząs mózgu i naderwane więzadła alpejczyka. Do rywalizacji chce wrócić jeszcze tej zimy

Przekoziołkował, uderzył głową o stok. Alpejczyk trafił do szpitala Groźny wypadek... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w czwartek. Zdobywca małej Kryształowej Kuli w supergigancie w ubiegłym sezonie przeszedł później - już w swoim kraju - dodatkowe badania, które dokładnie określiły jego stan zdrowia.

Trener trochę uspokoił

Okazało się, że alpejczyk doznał wstrząsu mózgu i naderwał więzadła w lewym kolanie. Jego kontuzja nie jest jednak aż tak poważna, o czym poinformował jego trener

- Mauro doznał ciężkiego wstrząśnienia mózgu. Uraz wewnątrzczaszkowy brzmi brutalniej niż jest to w rzeczywistości. W przypadku kolana też raczej wygląda, że nie jest to poważna sprawa. Na razie musimy czekać - tłumaczył Tom Stauffer.

Chce wrócić jeszcze tej zimy

Sam zawodnik zapewnia, że chciałby jeszcze wrócić do rywalizacji w tym sezonie. Na razie czeka go jednak rehabilitacja.

- Potrzebuję trochę odpoczynku, a potem pójdę na rehabilitację w Klinice Altius, a także z moim terapeutą Rolfem Fischerem. Zrobię co w mojej mocy, aby wrócić ponownie tej zimy - oznajmił Caviezel.

Na swoim Instagramie zamieścił również filmik z feralnego zdarzenia. "Upadanie i wstawanie jest częścią życia" - napisał.