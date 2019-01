Dominator Johannes Boe. Ma dziesiątą wygraną w sezonie

Boe miał jeden niecelny strzał, ale i tak wyprzedził o 17,5 s sklasyfikowanego na drugim miejscu rodaka Erlenda Bjoentegaarda, który nie pomylił się ani razu. Bezbłędny był również broniący Kryształowej Kuli Martin Fourcade. Francuz uplasował się na czwartej pozycji, za rodakiem Antoninem Guigonnatem.



Najlepszym z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 64. pozycję. Andrzej Nędza-Kubiniec był 84., a Łukasz Szczurek - 93.

Wielka przewaga nad Rosjaninem