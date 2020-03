Hojnisz-Staręga zakręciła się koło podium na zakończenie sezonu. Smutek Norweżki

CAŁY SEZON PUCHARU ŚWIATA W BIATHLONIE W EUROSPORCIE I EUROSPORT PLAYERZE

Wspaniałe pożegnanie Fourcade’a. Kryształową Kulę wywalczył jednak Boe Martin Fourcade... czytaj dalej » Polka po raz szósty z rzędu, a 10. w sezonie uplasowała się w czołowej dziesiątce zawodów PŚ, a w klasyfikacji łącznej zajęła 12. lokatę.

Za Simon, która ruszyła na trasę jako 11. zawodniczka piątkowego sprintu, do mety dobiegły Szwajcarka Selina Gasparin i Włoszka Lisa Vittozzi. Czwarta była kończąca karierę Finka Kaisa Makarainen.

Dramat Eckhoff na ostatnim strzelaniu

Do ostatniego strzelania prowadziła Norweżka Tiril Eckhoff, ale wskutek trzech niecelnych prób, a co za tym idzie takiej samej liczby rund karnych spadła na 10. miejsce, tracąc szanse na triumf w klasyfikacji generalnej.

Podobnie jak przed rokiem Kryształową Kulę zdobyła Wierer, która w sobotę była jedenasta. Ostatecznie w generalnym zestawieniu wyprzedziła Eckhoff o siedem punktów.

Norweżka cieszyłaby się zatem z końcowego zwycięstwa, gdyby ukończyła sobotnią rywalizację co najmniej na piątej pozycji.

W niedzielę w Kontiolahti miała odbyć się jeszcze sztafeta mieszana oraz supermikst, ale postanowiono ich nie rozgrywać, żeby zawodnicy szybciej mogli wrócić do domów. Ostatnia runda biathlonowego Pucharu Świata, zaplanowana w dniach 20-22 marca w Oslo-Holmenkollen, została odwołana z powodu pandemii koronawirusa.

Congratulations to the top 3 in the #KON20 women pursuit! Julia Simon wins , Selina Gasparin and Lisa Vittozzi Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/iYynZWCp8x — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Wyniki:

1. Julia Simon (Francja) 30.43,5 (2 rundy karne)

2. Selina Gasparin (Szwajcaria) strata 17,3 s (4)

3. Lisa Vittozzi (Włochy) 20,9 (4)

4. Kaisa Makarainen (Finlandia) 28,2 (4)

5. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 39,8 (2)

6. Mona Bronson (Szwecja) 42,8 (1)

... 43. Kinga Zbylut (Polska) 3.36,1 (4)

Końcowa klasyfikacja generalna PŚ (po 21 zawodach):

1. Dorothea Wierer (Włochy) 793 pkt

2. Tiril Eckhoff (Norwegia) 786

3. Denise Herrmann (Niemcy) 745

4. Hanna Oeberg (Szwecja) 741

5. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 597

6. Franziska Preuss (Niemcy) 573

... 12. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 500

38. Kamila Żuk (Polska) 181

56. Kinga Zbylut (Polska) 68

Klasyfikacja końcowa w biegu na dochodzenie (po 5 zawodach):

1. Tiril Eckhoff (Norwegia) 232 pkt

2. Dorothea Wierer (Włochy) 186

3. Ingrid Tandrevold (Norwegia) 185

... 19. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 91

46. Kinga Zbylut (Polska) 29

65. Kamila Żuk (Polska) 9