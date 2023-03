Rywal trafił go łyżwą w rękę. Poważna kontuzja hokeisty

Japońskie hokeistki po dogrywce remisowały z Czeszkami 2:2, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsze okazały się Japonki. Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowałą do dalszej fazy rozgrywek. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Pekin 2022 - hokej na lodzie kobiet. Zdobyta przez hokeistki Finlandii bramka początkowo nie została zaliczona. Dopiero weryfikacja zapisu wideo po zakończeniu meczu doprowadziła do uznania gola. Spotkanie zostało wznowione, a zegar cofnięty do chwili, w której padł nieuznany wcześniej gol. Mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla Amerykanek.

Amerykańskie hokeistki pokonały Finlandię 4:1 i awansowały do finału turnieju olimpijskiego, w którym zmierzą się z Kanadyjkami. Dwie bramki padły w ostatniej minucie tego spotkania. Gole dla USA strzeliły Cayla Barnes, Hilary Knight, Hayley Scamurra i Abby Roque. Honorowe trafienie dla Finek zanotowała Susanna Tapani.

Hokeiści Danii wygrali 3:2 z Łotwą i awansowali do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie. W walce o awans do najlepszej czwórki zmierzą się z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Drugi gol Czechów, ale nie wystarczyło to nawet do złapania kontaktu.

Eksperci Eurosportu Mariusz Czerkawski i Katarzyna Zygmunt podsumowali najważniejsze wydarzenia dnia. We wtorek rozegrano 4 mecze 1/8 finału turnieju mężczyzn: Kanada – Chiny 7:2, Szwajacaria – Czechy 4:2, Dania – Łotwa 3:2, Słowacja – Niemcy 4:0. W ćwierćfinałach Słowacja zagra z USA, Kanada ze Szwecją, Finlandia ze Szwajcarią i Dania z drużyną Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast w środę Finki zmierzą się ze Szwajcarkami w meczu o trzecie miejsce.

Wycofanie bramkarza przez Słowaków niespełna minutę przed końcem trzeciej tercji okazało się kluczem do wyrównania w meczu z USA. Słowacja wygrała mecz po rzutach karnych i awansowała do półfinału olimpijskiego turnieju.

Zobacz, co na temat olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie na igrzyskach w Pekinie mieli do powiedzenia eksperci Eurosportu: Katarzyna Zygmunt, Jacek Chadziński i Mariusz Czerkawski. U kobiet złote medale zdobyły Kanadyjki, które wygrały z Amerykankami 3:2. Mężczyźni rozegrają w piątek półfinały.

Po trzech tercjach i dogrywce Szwedzi remisowali z Rosjanami 1:1. Gole strzelili Anton Slepyszew i Anton Lander. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsi okazali się Rosjanie, którzy w finale zagrają z Finlandią.

W ćwierćfinale szwedzkiej ligi hokejowej SHL spotkały się zespoły Lulea i Vaxjo (2:3). W połowie drugiej tercji doszło do groźnie wyglądającego wypadku.

Łyżwa rozcięła nadgarstek

Takie gole w NHL zdarzają się niezwykle rzadko Linus Ullmark,... czytaj dalej » Austriacki hokeista z drużyny Lulea Konstantin Komarek w ferworze walki przytrzymał i wywrócił napastnika rywali Martina Lundberga. Reprezentant Szwecji upadając podniósł lewą nogę w powietrze, a jego ostra łyżwa trafiła prosto w nadgarstek przeciwnika.

Sędziowie za ten faul ukarali Komarka karą dwóch minut, ale on nie o tym już wtedy myślał. Głęboko rozcięta ręka bardzo mocno krwawiła, więc zawodnik momentalnie zaczął opuszczać lodowisko, by jak najszybciej poddać się zabiegowi lekarskiemu.

Kiedy Austriak pokazał swoim kolegom z drużyny koszmarny uraz, ci mieli prawo być przerażeni. Jeden z nich rzucił mu ręcznik, by zatamować krwawienie. Komarek z lekarzem niemal biegiem udali się do szatni.



Konstantin Komarek fick en skridsko över handleden och lämnade isen. Nu meddelar Luleå att allt är under kontroll och han kommer få åka hem när läkarna är klara med honom i hallen. pic.twitter.com/58gmJ4TtH8 — C More Hockey (@cmorehockey) March 22, 2023





Przerwa w grze

Na szczęście kontuzja reprezentanta Austrii nie była na tyle poważna, żeby od razu trafił do szpitala. Lekarzowi zespołu udało się zaszyć rozcięcie jeszcze w hali. Diagnoza nie była jednak optymistyczna.

- Ma przecięte ścięgno w ręce, więc na razie wypada z gry. Będzie dobrze, ale nie może przez jakiś czas występować - wyjaśnił trener Lulei Thomas Berglund.

- To było przerażające. Miał owinięty ręcznik na nadgarstku i bardzo spieszył się, by jak najszybciej dostać się do szatni - opisał zajście obecny na meczu były wybitny obrońca Staffan Kronwall, pracujący jako ekspert szwedzkiej telewizji "C More".