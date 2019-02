Z emerytury na mistrzostwa świata. Kowalczyk wraca, żeby pomóc

W kwalifikacjach do biegu techniką klasyczną na 10 km trasa kilku zawodnikom sprawiła nie lada problemy.

- Przyjechaliśmy do Seefeld, żeby sprawdzić trasy biegowe, na których będą rywalizowali seniorzy podczas mistrzostw świata. Chcemy, aby nasze zawodniczki przygotowały się możliwie jak najlepiej - stwierdziła Justyna Kowalczyk, która pomaga Aleksandrowi Wierietielnemu w prowadzeniu kadry polskich biegaczek narciarskich.

Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli krótko po pożegnaniu się z profesjonalnym bieganiem rozpoczęła pracę w roli trenera reprezentacji kobiet. I ma już pierwsze sukcesy. Niedawno wicemistrzynią świata juniorek w sprincie została jej podopieczna Monika Skinder. To właśnie z nią Kowalczyk w niedzielę 24 lutego ma walczyć o jak najwyższe miejsce w sprincie drużynowym stylem klasycznym w Seefeld.

- Nadal jestem lepsza w tej technice i naprawdę chcę pomóc dziewczynom. Drużyna jest złożona z młodych zawodniczek, które dopiero zaczęły się uczyć. Zespół się zgodził, że powinnam wystartować. A jaka jest moja forma? Startowałam w tym sezonie w mniejszych imprezach i maratonach, ale mistrzostwa świata to wielka rywalizacja. Czuję się dobrze, choć nie jestem na takim poziomie jak wcześniej - mówi 36-latka w rozmowie ze szwedzkim dziennikiem "Aftonbladet".

Kowalczyk w ostatnim czasie spotkała się ze sporą krytyką w mediach społecznościowych. Pojawiły się głosy, że niepotrzebnie wraca. Zarzucono jej między innymi brak dojrzałości.

- Ci, którzy tak mówią, zapewne byliby usatysfakcjonowani, gdybym wróciła gruba i szybko zniknęła. Ludzie nie rozumieją mojej decyzji - dodaje zawodniczka, która w Seefeld przebywa z kadrą od dłuższego czasu. Dla niej start w tegorocznej imprezie w Austrii będzie zupełnie inny. Wystąpi bez presji i oczekiwań wyniku.

Nadal bieganie sprawia jej radość

- Wiem, że nie wygram, ale po prostu nadal lubię startować. Sprawia mi to radość. Należałam do najlepszych, ale teraz już nie jestem w tej grupie. Najważniejsze dla mnie jest to, że mogę pomóc dziewczynom. Dlatego wystartuję - twierdzi 36-latka.

Kwalifikacje sprintu drużynowego kobiet w niedzielę o godz. 9:15. Kowalczyk ma także wystartować w sztafecie oraz być może w biegu na 10 kilometrów stylem klasycznym. To była konkurencja, w której zawsze czuła się najlepiej.