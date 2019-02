Polscy kombinatorzy zaskoczyli. Ósme miejsce brali w ciemno

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Frenzel przeszedł do historii, Kupczak nie utrzymał dobrego miejsca Niemiec Eric... czytaj dalej » W tym sezonie Pucharu Świata zdecydowanie częściej punkty zdobywa Kupczak. On dotychczas uzbierał ich 88. W ostatnich tygodniach kilka razy był w czołowej dwudziestce. Słowiok ma na koncie 30 punktów.

W niedzielę obaj zaprezentowali się dobrze. Po skokach na Bergisel w Innsbrucku byli na szóstym miejscu. Na trasie, już w oddalonym o ok. 25 kilometrów Seefeld, stracili tylko dwie pozycje.

Rywale mocno uciekali

- Można być zadowolonym. To naprawdę fajny wynik, ale wiem, że mogłem pokazać się lepiej na skoczni. Przez cały sezon to była moja mocna strona, a w niedzielę troszkę warunki nie pomogły w bardziej udanej próbie. W każdym razie jesteśmy szczęśliwi. Trzeba brać, co jest. Na podbiegach rywale uciekali i było trudno - mówił Eurosport.pl Kupczak.

- Pracowaliśmy, aby zakończyć te zmagania na takim miejscu. Wiedzieliśmy, że to była realna lokata. Walczyliśmy z Francuzami i Włochami do samego końca o utrzymanie pozycji. Atakowali Amerykanie. Po trzecim okrążeniu trochę opadliśmy z sił. Była szansa nawet na siódme miejsce, ale i tak nie jest źle - dodał Słowiok.

Bardziej skupia się na skokach

Kupczak w tym sezonie wielokrotnie zajmował znakomite miejsca po serii skoków. Potem gorzej było w biegu.

- To dlatego, że bardziej skupiłem się na skokach. Oczywiście mam plan, jak poprawić bieganie. Po sezonie pomyślimy, co dalej. W tym momencie się tym nie zajmuję. Celem było jak najlepsze skakanie i to ułożyło się całkiem nieźle. Małymi kroczkami do przodu. Podpatrujemy skoczków i patrzymy, co robią, aby samemu lepiej się prezentować. Wyciągamy wnioski z tego, co oni robią. Mamy przed sobą wiele pracy. Widzimy to - stwierdził 26-latek.

W ostatnim czasie nieco lepiej od niego na trasie prezentuje się Słowiok. To u niego zmiana: - Ten sezon całkiem dobrze zacząłem na skoczni. Zajmowałem miejsca w dwudziestce, a traciłem biegowo. Potem nie wiem, jak to się stało, ale wszystko się odwróciło. Pogubiłem się w skokach. Teraz wracam do tego poziomu z początku.

Źródło: Newspix Kupczakowi lepiej idzie na skoczni

Chcą znów pokazać się z dobrej strony

Przed naszymi zawodnikami jeszcze zmagania ze skokami na obiekcie normalnym. W czwartek rywalizacja indywidualna, a w sobotę drużynowa.

- Chcę być w czołowej trzydziestce. Jeśli tak się stanie, to będzie dla mnie po prostu normalny start - dodał Kupczak. - Wszystko zależy od skoku. Jeśli w nim pokaże się dobrze, to mam szansę na niezłe miejsce - zakończył Słowiok.

Całe mistrzostwa w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.