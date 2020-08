Zakażony hokeista w polskim klubie. Treningi zawieszone

Video: tvn24

Filip Komorski (GKS Tychy) o zakażeniach wśród hokeistów

Jednym z gości TVN24 był we wtorek również jeden z zakażonych hokeistów, na co dzień występujący w GKS-ie Tychy Filip Komorski. - Cały sztab, wszystkie osoby dookoła klubu (GKS Tychy - przyp. red.) naprawdę dbały o to, że musi być pełny reżim sanitarny, dodatkowo zarządcy obiektów sportowych, na których trenowaliśmy w Tychach, o to dbali. Były dezynfekcje. Jeśli chodzi o kadrę, to wiem, jakie są obecnie restrykcje i zalecenia w życiu codziennym, aczkolwiek nie wiem, jaki reżim sanitarny powinien być utrzymywany na zgrupowaniach organizowanych przez związki sportowe. Natomiast wiem, że to lipcowe zgrupowanie niemal niczym nie różniło się od tych sprzed czasów pandemii - mówił.

