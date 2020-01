Na takiego gola w NHL czekano siedem lat. Bramkarz przeszedł do historii

14 goli, trzy w minutę. "Najbardziej szalony mecz, w jakim wziąłem udział" Prawdziwy... czytaj dalej » Po pierwszej tercji zespół Predators prowadził 3:0, ale gospodarze nie rezygnowali i w 46. minucie przegrywali już tylko 2:3.

W ostatniej minucie rywalizacji Blackhawks wycofali bramkarza Coreya Crawforda, lecz nie zdołali wyrównać, a stracili dwa kolejne gole. Na listę strzelców wpisał się m.in. Rinne - na 21,4 s przed końcową syreną.

Tylko Hextall z dwoma trafieniami

Przed nim gole na lodowiskach NHL zdobywało 11 bramkarzy, a jedynym z dwoma trafieniami jest Ron Hextall (Philadelphia) - w 1987 i 1989 roku.

Kibice aż siedem lat czekali na zdobycie bramki przez golkipera w NHL. W październiku 2013 roku tej sztuki dokonał Mike Smith (Phoenix).