Policja publikuje wizerunek podejrzewanego o pobicie hokeisty. To wiceprezes klubu

Turtiainen został zaatakowany podczas rozgrzewki poza lodowiskiem. Uderzono go z tyłu w głowę. Dwaj napastnicy zabrali mu klubową koszulkę i uciekli samochodem.



Policjanci zatrzymali już 15-latka, potem ustalili personalia drugiego napastnika. W sobotni wieczór, za zgodą prokuratury, opublikowano wizerunek 29-letniego Pawła Duszyńskiego.

"Jeżeli wiesz, gdzie przebywa mężczyzna, skontaktuj się z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju pod numerem tel. 32 47 87 200, bądź najbliższą jednostką Policji, wybierając numer 112" - napisano w policyjnym komunikacie.

Źródło: www.slaska.policja.gov.pl Policja poszukuje podejrzewanego o rozbój Pawła Duszyńskiego

"Nie ma na to miejsca"

Hokeista z polskiej ligi pobity na rozgrzewce. Drużyna odmówiła wyjścia na mecz - Chuligaństwo... czytaj dalej » Obaj podejrzewani o napaść to mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Katowickiemu hokeiście na szczęście nic groźnego się nie stało.

Mecz ligowy nie odbył się, gdyż zawodnicy i sztab szkoleniowy gości odmówili gry. Decyzję, co dalej z nierozegranym spotkaniem podejmie zarząd Polskiej Hokej Ligi. Zszokowany zdarzeniem był wiceprezes związku Robert Walczak.



- Jestem głęboko poruszony i zszokowany tym, co się stało przed meczem. To oczywiste, że dla tego typu zachowań nie ma miejsca w sporcie. Mam nadzieję, że poszkodowanemu zawodnikowi nic się nie stało, a winni nie unikną kary - mówił na gorąco Walczak.

GKS Jastrzębie się odcina

Po tym, jak policja opublikowała wizerunek i personalia Duszyńskiego, głos w sprawie zabrał także prezes piłkarskiego GKS Jastrzębie Dariusz Stanaszek.

"W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi dotyczącymi zdarzenia, do którego doszło przed meczem ligi hokejowej pomiędzy JKH GKS Jastrzębie a GKS Katowice, w którym ucierpiał hokeista GKS Katowice Pan Jaakko Turtiainen, jako Prezes Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie S.A. oświadczam, że klub stanowczo potępia wszelkiego rodzaju ataki agresji wobec kogokolwiek, w tym w szczególności wobec sportowców. Jednocześnie wyrażam głębokie ubolewanie, że, jak informują media, jednym z czynnych uczestników zdarzenia miał rzekomo być Członek Zarządu spółki" - napisano w oświadczeniu na stronie internetowej klubu.

Stanaszek zadeklarował pomoc w ściganiu podejrzewanego o rozbój Duszyńskiego, ale jednocześnie zaapelował, by przedwcześnie nie ferować wyroków.

"Informuję, że klub będzie współpracować z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności tej sprawy. Należy przy tym pamiętać, że jedną z naczelnych zasad porządku prawnego jest prawo do obrony, a informacje medialne częstokroć nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu zdarzeń. W konsekwencji do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz otrzymania oficjalnego stanowiska Członka Zarządu klub powstrzymuje się od publicznego komentowania tej sprawy" - poinformował Stanaszek.