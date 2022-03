Ukraińska para musiała usunąć apel Zełenskiego. Potem skradła serca publiczności

Kompromitujące zachowanie ukraińskiej łyżwiarki. Wyleciała z kadry Anastazja... czytaj dalej » Ukraiński duet dotarł do Francji prosto z bombardowanego Charkowa. Para od początku planowała, by występ przekształcić w próbę zwrócenia uwagi świata na dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się ich ojczyzna.

Wyjątkowy występ Nazarowej i Nikitina

W tym celu zdecydowali się na wystąpienie w niebiesko-żółtych strojach z napisem "Ukraina" na plecach. W porównaniu z igrzyskami olimpijskimi w Pekinie zmienili też repertuar muzyczny. W Montpellier tańczyli do utworu "1944", którym w 2016 toku piosenkarka Jamala wygrała konkurs Eurowizji. Pod koniec występu zabrzmiał też fragment pieśni ludowej "Och, na łące czerwona kalina", wykonanej przez wokalistę grupy Boombox Andrija Chływniuka.

Apel prezydenta Zełenskiego sprzeczny z regulaminem

Okazuje się jednak, że w drugiej części występu wybrzmieć miały też słowa prezydenta Ukrainy, wzywającego do walki o obronę ojczyzny. Organizatorzy zabronili jednak łyżwiarzom dodania do akompaniamentu 15-sekundowej wypowiedzi Zełenskiego. Sprzeciwiła się temu Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU), uznając, że tego typu elementy propagandy nie mogą mieć miejsca i powołując się na Kodeks Etyki. Ukraińską parę poinformowano o tym w przededniu występu na mistrzostwach.

- Fragment ze słowami Wołodymyra Zełenskiego nie został dopuszczony. Miał być sprzeczny z regulaminem ISU. Znalazły się tam słowa o tym, że będziemy walczyć i bronić naszej ziemi, bez względu na cenę. W skierowanym do nas liście napisano, że ISU skonsultowało ich treść z prawnikami, którzy doszukali się w nich propagandy. Otrzymaliśmy też pytania dotyczące muzyki z drugiej części repertuaru – cytuje Nazarową serwis sport.unian.ua.

Ostatecznie w trakcie występu ukraińskiej pary słowa Zełenskiego nie wybrzmiały. Tamtejsza federacja (UFFC) zwróciła się jednak do ISU i MKOl z zapytaniem, dlaczego słowa prezydenta uznane zostały za propagandę.

- Rozumiemy, że to sport i dokładnie wiemy, gdzie jesteśmy. Ale my jedynie apelowaliśmy o jedność, tam nie było gróźb. To miał być apel do naszych rodaków. Jeśli mam być szczera, to podnosiło nas na duchu w trakcie jazdy na łyżwach – podkreśliła Nazarowa.

Występ ukraińskiej pary sportowej spotkał się ze wspaniałą reakcją publiczności. Kibice zgotowali w hali owacje na stojąco, a sportowy wynik zszedł na dalszy plan.

Po pierwszym dniu Nazarowa i Nikitin zajmowali 16. miejsce. Z udziału w programie dowolnym zrezygnowali.