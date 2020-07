Morski potwór. Nowa siła w NHL

Na sierpień zaplanowana została faza play-off w amerykańskiej lidze hokeja na lodzie (NHL). Do wznowienia rozgrywek przygotowują się m.in. hokeiści Pittsburgh Penguins.

Kolorami ekipy z Seattle będą cztery odcienie niebieskiego oraz czerwień. Głównym elementem klubowego logo jest litera "S". Jeden komplet strojów będzie również niebieski, drugi - biały.

Tysiąc propozycji na nazwę

Dyrektor wykonawczy Tod Leiweke wyjaśnił, że w konkursie na nazwę zespołu wpłynęło ok. tysiąca propozycji, ale Kraken okazała się najpopularniejszą.

- To nietypowa i wyjątkowa nazwa jak na sport, bo niemal wszystkie pozostałe kluby sportowe mają "s" na końcu - powiedział.

- Kraken, mityczne stworzenie żyjące pod powierzchnią wody, jest wieloletnim elementem naszego folkloru i przez lata fascynował ludzi - wyjaśnił z kolei jeden z współwłaścicieli klubu Andy Jassy, cytowany przez portal ESPN.



Położone na zachodzie USA Seattle ma też długą tradycję związaną z żeglugą, dlatego na strojach hokeistów pojawi się kotwica.

W roli gospodarza Seattle Kraken będzie występować na remontowanym obecnie obiekcie Climate Pledge Arena.