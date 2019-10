Były komandos twierdzi, że pobił wyczyn Kukuczki

Video: Piaskiem po oczach TVN24

Adam Bielecki o podejmowaniu ryzyka w górach

Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuje się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" TVN24.

