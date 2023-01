Był demonem szybkości i mistrzem NHL. Śmierć legendy hokeja

Legendarny hokeista zakończył karierę. W NHL spędził blisko 25 lat Zdeno Chara... czytaj dalej » Urodzony 3 stycznia 1939 roku Hull oprócz NHL występował również w lidze WHA - World Hockey Association.

Trzykrotnie zdobył nagrodę Art Ross Trophy - dla zawodnika mającego najwięcej punktów w sezonie NHL (gole i asysty). Dokonał tego w edycjach 1959/60, 1961/62 i 1965/66.

Gwiazda Chicago Blackhawks

Grał m.in. w Chicago Blackhawks i Winnipeg Jets. Karierę zakończył w 1980 roku, a trzy lata później został wprowadzony do hokejowej Galerii Sław.

Był ojcem m.in. innego wybitnego zawodnika NHL, Bretta Hulla.

Hull senior w czasach swojej kariery był najszybszym hokeistą w Kanadzie. Potrafił rozwinąć z krążkiem prędkość ponad 45 km/h. Miał też najszybsze uderzenie - po jednym z jego strzałów zmierzono prędkość 189,28 km/h, czyli o 55 km/h więcej niż średnia wszech czasów w NHL. Jego uderzenia m.in. z nadgarstka były trudne do obrony.

Klub z Chicago pożegnał wpisem w mediach społecznościowych jedną ze swoich największych gwiazd w historii.