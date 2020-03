Nie będzie zakończenia sezonu ligi NHL w czerwcu

Hokeiści z NHL zawiesili rozgrywki. "Wznowimy, kiedy będzie bezpiecznie" Obawy związane z... czytaj dalej » Przełożone zostało także tzw. scouting combine, podczas którego zawodnicy mają okazję zaprezentować się klubom przed draftem.

Rywalizacja w NHL została wstrzymana z powodu pandemii 13 marca. Jak podała w środę agencja AP, władze ligi wydały rekomendację dla hokeistów i członków sztabów poszczególnych klubów o wydłużeniu do 6 kwietnia samodzielnej izolacji.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Obecnie nie wiadomo, kiedy hokeiści NHL wrócą na lodowiska. W ostatnich dniach władze ligi zorganizowały telekonferencję m.in. z dyrektorami generalnymi klubów. Wszyscy podkreślają, że na pierwszym miejscu jest zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, trenerów, sędziów i kibiców, itd.

Jak podkreślają miejscowe media, panuje przekonanie, że ligę uda się dograć latem lub wczesną jesienią, aby najlepszej drużynie przyznać Puchar Stanleya. Plan zakłada również, że sezon 2020/21 uda się rozegrać w całości, nawet gdyby rozpoczął się dopiero w listopadzie.

The @NHL has announced the postponements of the 2020 NHL Scouting Combine, the 2020 Bridgestone NHL Awards and the 2020 NHL Draft. https://t.co/m0mXPAyIhN#NHLCombine#NHLDraft#NHLAwardspic.twitter.com/iWZjW1Yw1f — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 25, 2020

Do tej pory dwóch graczy Ottawa Senators miało pozytywny wynik testu na COVID-19. Eksperci medyczni związani z NHL nie zalecają masowych badań dla zawodników lub pracowników klubów, chyba że wykazują objawy.

Od 1893 roku tylko dwa razy nie udało się wyłonić triumfatora Pucharu Stanleya - w 1919 roku przez epidemię grypy hiszpanki oraz w 2005 z powodu lokautu.