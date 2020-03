Scena mrożąca krew w żyłach. Hokeista dostał łyżwą w oko, założono mu 90 szwów

Stracił przytomność na ławce rezerwowych. Mecz przerwany Chwile grozy w... czytaj dalej » Zespół Boychuka przegrał z Montreal Canadiens 2:6. Dla ekipy z Nowego Jorku było to czwarte niepowodzenie z rzędu. Tym razem wynik zszedł jednak na drugi plan.

Dostał łyżwą w twarz

Wszystko przez fatalnie wyglądającą kontuzję, do której doszło w trzeciej tercji. Pod bramką gospodarzy przewrócił się ArtturiLehkonen, podnosząc wysoko prawą nogę. Pech chciał, że tuż za nim znajdował się Boychuk, który ostrą łyżwą został trafiony w okolice oka.

Kanadyjczyk upadł na taflę, trzymając się za twarz. Na szczęście nie stracił przytomności. Wręcz przeciwnie, dość szybko się otrząsnął i o własnych siłach zjechał do szatni. Cały czas miał zakrytą twarz.

Johnny Boychuk rushes off the ice after taking Artturi Lehkonen's skate to the face. Very scary. pic.twitter.com/NwpIQAzznP — Brady Trettenero (@BradyTrett) March 4, 2020

"Wyglądał na przerażonego"

- Naprawdę nic nie widziałem. Mam nadzieję, że nic wielkiego się nie stało. Ale Johny wyglądał na przerażonego - oznajmił po meczu Lehkonen.

Według amerykańskiego dziennikarza Bruce'a Becka, który powołuje się na słowa menedżera generalnego Islanders Lou Lamoriello, Boychuk "przeszedł operację plastyczną i założono mu 90 szwów". Jego oko nie zostało uszkodzone, miał natomiast kompletnie rozwaloną powiekę. Nie wiadomo, kiedy wróci na lodowisko.



Good News! Lou Lamoriello says Johnny Boychuk is ok! Took 90 stitches from a plastic surgeon. Eye is shut. No timetable for his return. @NYIslanderspic.twitter.com/rmgM0WJJp5 — Bruce Beck (@BruceBeck4NY) March 4, 2020

Boychuk ma jednak pecha - to nie pierwszy raz, gdy rywal rozciął mu skórę łyżwą. Podobnego urazu doznał ponad rok temu. Wówczas Mitch Marner z Maple Leafs poturbował jego szyję.