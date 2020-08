Kolejna liga dołączyła do protestu. Cztery mecze przełożone

W czwartek miały się odbyć dwa spotkania drugiej rundy: Philadelphia Flyers z New York Islanders oraz Vancouver Canucks z Vegas Golden Knights. W piątek nie dojdzie do pojedynków tej samej fazy między Boston Bruins i Tampa Bay Lightning oraz Colorado Avalanche i Dallas Stars.

Władze NHL poinformowały, że wszystkie cztery mecze zostały przełożone na sobotę. W ten sposób przychyliły się do wniosku wystosowanego wcześniej przez związek zawodników.

"Po wielu dyskusjach uznaliśmy, że najlepszy rozwiązaniem będzie zrobienie korku w tył i nie rozgrywanie spotkań" - napisali hokeiści.



Inni też nie grali

NHL przyłączyła się w ten sposób do działań innych lig, zapoczątkowanych decyzją koszykarskiej drużyny Milwaukee Bucks, która odmówiła rozegrania meczu play-off z Orlando Magic.



Gest wywołał lawinę podobnych. W kolejnych godzinach odwołano również spotkania kobiecej WNBA, trzy spotkania w baseballowej MLB oraz pięć w piłkarskiej MLS. Z udziału w turnieju tenisowym w Nowym Jorku wycofała się też Japonka Naomi Osaka, która w półfinale miała grać z Belgijką Elise Mertens.

Sprzeciw wobec działań policji

Sportowcy i organizacje w ten sposób sprzeciwiają się działaniom policji wobec Afroamerykanów. Protesty w USA przybrały na sile w tym tygodniu, po tym ja w niedzielę policja postrzeliła w Wisconsin Afroamerykanina, 29-letniego Jacoba Blake'a.

Konferencja Wschodnia



Philadelphia Flyers - New York Islanders 4:3 (po dogr.)

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)



Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 7:1

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Lightning)



Konferencja Zachodnia



Colorado Avalanche - Dallas Stars 6:4

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Stars)