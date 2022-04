Wszyscy uczestnicy fazy play off NHL wyłonieni

Do fazy play off ligi NHL awansowali między innymi hokeiści Pittsburgh Penguins

Na sierpień zaplanowana została faza play-off w amerykańskiej lidze hokeja na lodzie (NHL). Do wznowienia rozgrywek przygotowują się m.in. hokeiści Pittsburgh Penguins.

Pittsburgh Penguins przygotowują się do wznowienia rozgrywek...

Pittsburgh Penguins przygotowują się do wznowienia rozgrywek NHL

Rosjanin uderzył rywala kijem w twarz. NHL reaguje Skandaliczne... czytaj dalej » Decydujący dla ekipy z Dallas okazał się punkt wywalczony za doprowadzenie do dogrywki w spotkaniu z zespołem z Arizony. Stars zajęli tym samym ostatnie wolne miejsce w fazie play off Konferencji Zachodniej.

Od 3:0 do 3:4

Długo nic nie zapowiadało porażki gospodarzy, którzy po dwóch tercjach prowadzili 3:0. Gola i asystę zanotował Tyler Seguin, a przy dwóch trafieniach udział brał doświadczony Joe Pavelski.

W trzeciej odsłonie role się odwróciły i "Kojoty" szybko zaczęły odrabiać straty. Do remisu w 52. minucie spotkania doprowadził Barrett Hayton, który wykorzystał okres gry w przewadze swojego zespołu.

O końcowym sukcesie gości zdecydowała bramka Travisa Boyda po 103 sekundach dogrywki.

Źródło: Getty Images Hokeiści Dallas Stars świętujący awans do fazy play off ligi NHL

Smutek w Las Vegas i Seattle

Wobec jednego punktu Stars nieistotna okazała się porażka goniących ich w tabeli Vegas Golden Knights. Złoci Rycerze po siedmiu rundach rzutów karnych ulegli Chicago Blackhawks 3:4. Klub z Las Vegas, który dołączył do NHL w 2016 roku, po raz pierwszy w krótkiej historii nie zdołał awansować do play off.

Zdecydowanie dalej od decydującej części rozgrywek była debiutująca w tym roku w NHL drużyna Seattle Kraken. Porażka z pewnymi już walki o Puchar Stanleya hokeistami Los Angeles Kings 3:5 była jej 48. w sezonie. Na Zachodzie gorzej spisywali się tylko Coyotes.

Ostatnie spotkania regularnej części sezonu zaplanowano na niedzielę. Faza play off ruszy w poniedziałek.

Uczestnicy fazy play off ligi NHL w sezonie 2021/22:

Konferencja Zachodnia:

Colorado Avalanche 118 punktów (bilans 56 zwycięstw - 24 porażek)

Calgary Flames 110 pkt (50-30)

Minnesota Wild 109 pkt (51-29)

St. Louis Blues 109 pkt (49-32)

Edmonton Oilers 100 pkt (47-33)

Los Angeles Kings 98 pkt (44-37)

Dallas Stars 96 pkt (45-36)

Nashville Predators 95 pkt (44-36)

Konferencja Wschodnia:

Florida Panthers 120 pkt (57-23)

Carolina Hurricanes 114 pkt (53-28)

Toronto Maple Leafs 113 pkt (53-28)

Tampa Bay Lightning 108 pkt (50-30)

New York Rangers 108 pkt (51-30)

Boston Bruins 105 pkt (50-30)

Pittsburgh Penguins 101 pkt (45-36)

Washington Capitals 100 pkt (44-36)