Maliszewska mogła uwolnić emocje. Wystrzelił szampan, nie zabrakło łez

Natalia Maliszewska zdobyła Puchar Świata w short tracku na dystansie pięciuset metrów. Polska panczenistka zajęła drugie miejsce w wyścigu we włoskim Turynie, ale to oznacza, że pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej nikt jej już nie odbierze.

09.02 | - Jeszcze do mnie jeszcze nie dochodzi, że jestem najszybsza - powiedziała Natalia Maliszewska, która zdobyła Puchar Świata w short tracku na dystansie 500 m. W sobotę w Turynie była druga.

09.02 | Dumna z Natalii Maliszewskiej była jej trenerka. - Czuję wielkie wzruszenie. Fajnie, że Natalia może cieszyć się ze zwycięstwa. Dzisiaj potwierdziła swoją wielką klasę i wybrnęła z wielu bardzo trudnych sytuacji. To mnie, jako trenera, bardzo cieszy. Dziś zdecydował jej silny charakter, wola walki i chęć wygrywania – komentowała Urszula Kamińska.

10.02 | Natalii Maliszewskiej nikt już nie odbierze Pucharu Świata w short tracku. - Cieszę się, że jestem już po, że wyniki zostały oficjalnie ogłoszone i mogę z pewnością siebie powiedzieć, że to ja jestem najszybsza - wyznała Polka, która triumfowała na dystansie 500 m.

Maliszewska świętowała już w sobotę, gdy zajęła drugie miejsce na zawodach w Turynie. Okazało się, że przedwcześnie. Wszystko przez błędną interpretację regulaminu. Zaskoczeni byli wszyscy - nawet rywalki, które gratulowały Polce końcowego zwycięstwa.



Maliszewska może w końcu świętować. Ma upragniony Puchar Świata To już... czytaj dalej » Okazało się, że w niedzielę Maliszewską mogła jeszcze dogonić Laura van Ruijven. Holenderka w półfinałowym biegu ścigała się z Polką. I na tym etapie zakończyły rywalizację - obie nie zdołały awansować do finału "A", więc zawodniczka Juvenii Białystok zachowała pozycję liderki PŚ.

"Mogłam tylko zyskać"

Van Ruijven w klasyfikacji końcowej została jeszcze wyprzedzona przez Włoszkę Martinę Valcepinę, która okazała się najlepsza drugiego dnia.



- Noc przespałam spokojnie. Wszystko było w porządku, bo ja tu nie mogłam nic stracić, a tylko zyskać. To była przedwczesna radość, ale nie ma do czego wracać. Najważniejsze, że wszystko się dobrze skończyło i dzisiaj mam Puchar Świata w rękach - mówiła Maliszewska, która sukces celebrowała butelką szampana w ręku. Rzecz jasna, nie zabrakło łez wzruszenia.





Oglądaj Wideo: pzls.pl Natalia Maliszewska cieszy się po zdobyciu Pucharu Świata



Natalia Maliszewska: jestem najszybszą babą na świecie Niespostrzeżenie,... czytaj dalej » - Miałam niesamowicie trudny półfinał. Mocno przeżyłam porażkę, bo chciałam być w finale, chciałam walczyć tu o medal i nie mogłam tam być. To jest kolejny bagaż, który ze sobą zabieram. Ale jestem zadowolona, bo mimo tego, że nie czułam się najlepiej i że nie byłam w najwyższej formie, to potrafiłam wyjść tu w Turynie z kilku trudnych sytuacji - dodała.



Pojedzie po medal

To nie koniec zmagań. Maliszewska wystąpi jeszcze w marcowych mistrzostwach świata w Sofii, gdzie będzie broniła srebrnego medalu wywalczonego w zeszłym roku w Montrealu.



- Chwilę odetchnę, później wracam do pracy, bo jeszcze przed nami mistrzostwa świata. Na nie też mam chrapkę, a to jest główny start w tym sezonie. Jadę po medal, nie powiem po jaki, ale na pewno chcę walczyć o podium - skwitowała.

Klasyfikacja końcowa PŚ na 500 m kobiet:

1. Natalia Maliszewska (Polska) 40 800 pkt

2. Martina Valcepina (Włochy) 39 216

3. Lara van Ruijven (Holandia) 35 216