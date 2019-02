Maliszewska znowu na podium. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi

Złota Natalia Maliszewska. Została mistrzynią Europy Natalia... czytaj dalej » Valcepina liderowała od początku niedzielnej rywalizacji, przed Holenderką Larą van Ruijven oraz mistrzynią Europy Maliszewską. I w tej kolejności wpadły na metę. Polka uzyskała czas 43,164, do Włoszki straciła 0,115 s.

Do ostatniego wirażu

W tym sezonie polska łyżwiarka nie tylko zwyciężyła w ME, ale też dwukrotnie triumfowała w PŚ. Historyczną wygraną na krótkim torze zanotowała na początku listopada w Calgary, a następnie powtórzyła ten sukces w Salt Lake City. W wyścigach na 500 m zajęła także trzecią lokatę w Ałmatach i czwartą w drugim występie w Kanadzie.



Z kolei w sobotę Maliszewska była piąta w Dreźnie na 1000 m, chociaż prowadziła do ostatniego wirażu. Wówczas upadła i ostatecznie uplasowała się na piątej pozycji.



Finałowe zawody PŚ odbędą się w dniach 9-10 lutego w Turynie. Mistrzostwa globu zaplanowano w Sofii od 8 do 10 marca.