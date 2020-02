Historyczny medal Natalii Maliszewskiej. "Siedziałam z tyłu, czekałam na odpowiedni moment"

Maliszewska to mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata

13.02 | Natalia Maliszewska, zdobywczyni Pucharu Świata w short tracku, była gościem we "Wstajesz i wiesz".

Zobacz, co powiedziała Natalia Maliszewska, która wywalczyła trzecie miejsce na 1000 m w zawodach Pucharu Świata w Dordrechcie w short tracku. To pierwsze podium 24-letniej Polki na tym dystansie.

Prowadzenie do ostatniego wirażu, potem upadek. Katastrofa Maliszewskiej w Szanghaju Weszła do finału... czytaj dalej » Dla Maliszewskiej, złotej i brązowej medalistki mistrzostw Europy oraz wicemistrzyni świata na 500 m, to pierwsze podium na nowym dystansie. Na 1000 m nigdy nie udało jej się zająć lokaty wyższej niż piąta. Dokonała tego w Ałmatach oraz w Dreźnie w sezonie 2018/19.

Czyhała na błędy

W sobotę przez kilkaset metrów jechała na ostatniej lub przedostatniej pozycji, ale w końcówce przypuściła atak. Wyprzedziła dwie z czterech finałowych rywalek i odniosła największy sukces na tym dystansie.

- Siedziałam z tyłu, czekałam na to, żeby znaleźć ten odpowiedni moment, bo jestem jeszcze takim "świeżakiem" na tym dystansie. Gdy zobaczyłam, że dziewczyny zaczęły się między sobą tasować, to pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, była taka, żeby wyczekać. I rzeczywiście. Popełniły błędy, które ja wykorzystałam - podsumowała szczęśliwa Polka.

Zwyciężyła Koreanka Lee Yu-Bin, a druga była Chinka Zhang Chutong.

Kamila Stormowska i Nicole Mazur odpadły w ćwierćfinałach i zostały sklasyfikowane, odpowiednio, na 16. i 20. pozycji.

Źródło: PAP/Paweł Skraba Natalia Maliszewska i jej historyczny medal

W cieniu Natalii

W sobotę odbyła się również rywalizacja na 1500 m, w której Polki nie odegrały większej roli. Magdalena Zych (29. miejsce) i Gabriela Topolska (40.) odpadły w eliminacjach. Zwyciężyła Holenderka Suzanne Schulting.



W sztafecie mieszanej 2000 m oraz kobiecej 3000 i męskiej 5000 Polacy odpadli po pierwszych wyścigach.



W rywalizacji mężczyzn na 1000 m najlepszym z Polaków był Anikiej, który odpadł w ćwierćfinale i zajął 19. miejsce. Pozostali - Kuczyński (36.) i Paweł Adamski (37.) zatrzymali się na eliminacjach. Triumfował Koreańczyk Kim Dagyeom.



Jeszcze słabiej Biało-Czerwonym poszło na 1500 m - Karol Nieścier był 45., a Szymon Wilczyk 52. Zwyciężył inny Koreańczyk Park Ji-Won.



W niedzielę w Holandii odbędzie się rywalizacja m.in. na 500 m kobiet i mężczyzn oraz po raz drugi na 1000 m.