Maliszewska świętuje. Był okrzyk radości, będzie pizza

- Zrobię wszystko, by utrzymać pozycję liderki. Ale jak będzie, tak będzie - mówiła przed startem Maliszewska.

Udało się. Polka spełniła warunek. Miała zająć miejsce przed Holenderką Larą van Ruijven i zajęła. W Turynie była druga (za Włoszką Martiną Valcepiną, van Ruijven była czwarta) i zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu na tym dystansie. Historyczna Natalia Maliszewska. Wygrała Puchar Świata Wielki sukces... czytaj dalej »

Należy się jej

- Nie krzyczałam po biegu, bo był on bardzo emocjonujący i strasznie długo trwał. Aż cztery razy startowałyśmy - komentowała swój start na gorąco Maliszewska. - A że wyszłam z niego ze srebrnym medalem to uwieńczenie tego, co robiłam i podziękowanie za ciężką pracę - podkreśliła.

To historyczny sukces polskiego łyżwiarstwa na krótkim torze. - Może to jeszcze do mnie nie dochodzi, że jestem najszybsza. To jest coś, co dzieje w trakcie i może jak sobie usiądę i odetchnę, to pomyślę sobie: kurczaku, dobrą robotę odwaliłaś - radowała się.

Jak będzie świętować? - Jesteśmy we Włoszech, tu jest bardzo dobra pizza, wiec może mała margherita wleci, bo taki zasłużony cheat meal mi się należy - wyjaśniła zawodniczka pochodząca z Białegostoku.

Została piątym polskim sportowcem, który zdobył Puchar Świata w dyscyplinach zimowych. Wcześniej Kryształową Kulę po cztery razy wywalczyli Adam Małysz i Justyna Kowalczyk, dwukrotnie Kamil Stoch i raz łyżwiarz szybki Zbigniew Bródka.

"Charakter, wola walki i chęć wygrywania"

Dumna z Polki była jej trenerka. - Czuję wielkie wzruszenie. Fajnie, że Natalia może cieszyć się ze zwycięstwa. Dzisiaj potwierdziła swoją wielką klasę i wybrnęła z wielu bardzo trudnych sytuacji. To mnie, jako trenera, bardzo cieszy. Dziś zdecydował jej silny charakter, wola walki i chęć wygrywania – komentowała Urszula Kamińska.