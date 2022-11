Wywrotka nie zabrała Maliszewskiej drugiego miejsca. Życiowy sukces Selliera w Pucharze Świata

Maliszewska awansowała do półfinału biegu na 1000 m w PŚ w...

Gabriela Topolska nie zdołała awansować do półfinału rywalizacji na 1000 m w Pucharze Świata w Montrealu. Wcześniej odpadła również Hanna Sokołowska. Puchar Świata w short tracku na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Natalia Maliszewska wygrała półfinał i awansowała do finału A w rywalizacji na 500 m w Pucharze Świata w short tracku. Nikola Mazur przeszła do finału B. Puchar Świata w short tracku na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Diane Sellier wywalczył awans do finału A w rywalizacji na 500 m w Pucharze Świata w Salt Lake City. Zobacz jej bieg. Puchar Świata w short tracku na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Natalia Maliszewska wywalczyła awans do finału A w rywalizacji na 500 m w Pucharze Świata w Salt Lake City. Zobacz jej bieg. Puchar Świata w short tracku na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

27-letnia łyżwiarka Juvenii Białystok, która w dorobku ma cztery zwycięstwa w Pucharze Świata na swoim koronnym dystansie, powtórzyła wynik z inauguracyjnej rundy cyklu, w ubiegłym tygodniu w Montrealu. Przegrała wówczas tylko z Xandrą Velzeboer. Reprezentantka Holandii w piątek ustanowiła rekord świata - 41,416 s, ale w sobotę została zdyskwalifikowana w półfinale i zabrakło jej w decydującym wyścigu.

Ma fotel liderki

W finałowym starcie na olimpijskim owalu w stanie Utah większość dystansu przejechała na drugiej pozycji, a tuż przed metą przewróciła się, jednak była na tyle rozpędzona, że i tak minęła linię przed trzecią Amerykanką Kristen Santos-Griswold. Zwyciężyła brązowa medalistka olimpijska z Pjongczangu i Pekinu w tej konkurencji Kanadyjka Kim Boutin.

W ćwierćfinale odpadła Kamila Stormowska i została sklasyfikowana na 19. miejscu, a w eliminacjach obchodząca w sobotę 27. urodziny Nikola Mazur (28.).

Maliszewska stanęła na podium zawodów PŚ po raz 17. w karierze, a po raz 15. na 500 m (była też dwukrotnie trzecia na 1000 m). Została liderką klasyfikacji generalnej na tym dystansie. Polka triumfowała w niej już wcześniej w karierze - w sezonie 2018/19. W obecnym ma 160 punktów, a druga Velzeboer - 136. Boutin, która w Montrealu nie startowała, ma 100 i jest trzecia.

W niedzielę zawodniczki rozegrają - od ćwierćfinałów - drugi raz tę konkurencję. Oprócz Maliszewskiej, która w piątek wygrała swój bieg eliminacyjny, w zmaganiach pozostały Mazur i Gabriela Topolska.

Największy sukces Selliera

Piąty w rywalizacji mężczyzn był Diane Sellier. W sobotnim finale mężczyzn na 500 m minął linię mety jako ostatni, a później decyzją sędziów został zdyskwalifikowany i uplasował się ostatecznie na piątej pozycji. To i tak największy sukces w PŚ w karierze reprezentującego Polskę Francuza. Poprawił swój wynik sprzed dwóch lat, kiedy w tej samej arenie był ósmy.

Zwyciężył Kanadyjczyk Maxime Laoun, przed Kazachem Abzałem Ażygalijewem i Koreańczykiem Lee June-Seo. Łukasz Kuczyński (14. pozycja) i Michał Niewiński (20.) odpadli w ćwierćfinałach.



Do niedzielnej rywalizacji ćwierćfinałowej na tym dystansie zakwalifikował się Sellier, a w repasażach powalczy Mateusz Mikołajuk. Maliszewska nie zawiodła na koronnym dystansie Nasza gwiazda... czytaj dalej »



Na 1500 m w finale B wystąpiła Topolska. Była w nim siódma (ostatnia) i została sklasyfikowana na 14. miejscu. Hanna Sokołowska odpadła w ćwierćfinale i zajęła 31. lokatę. Triumfowała Koreanka Kim Gilli.

Wśród mężczyzn na tym dystansie najlepiej z reprezentantów Polski spisał się Neithan Thomas, który dotarł do półfinału. W swoim biegu zajął jednak dopiero szóste, przedostatnie miejsce i odpadł z dalszej rywalizacji zajmując 19. miejsce. Mikołajuk (30.) i Paweł Adamski (29.) odpadli w repesażach. Najlepszy okazał się Holender Jens van't Wout.



Kuczyński, Mazur, Sellier i Topolska reprezentowali Biało-Czerwonych w sztafecie mieszanej, w której zajęli drugie miejsce w finale B, czyli szóste ogólnie. Finał A wygrał kwartet z Chin.



Z kolei w półfinale sztafety kobiet Maliszewska, Mazur, Stormowska i Topolska zajęły trzecią pozycję i wystąpią w niedzielę w finale B. Polska sztafeta mężczyzn odpadła już wcześniej.



Zawody w Salt Lake City potrwają do niedzieli. Tego dnia, poza finałami sztafet i wyścigami na 500 m, odbędzie się też rywalizacja na dystansie dwukrotnie dłuższym. Z Polaków do ćwierćfinału awansowała tylko Stormowska, która wynikiem 1.27,542 pobiła rekord Polski. W tym samym biegu rekord świata ustanowiła Holenderka Suzanne Schulting - 1.25,958. Z rywalizacji zostali wyeliminowani Sokołowska, Niewiński i Adamski.