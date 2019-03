Czerwonka poprawiła rekord Polski w Salt Lake City. "A jednak trener niezadowolony"

Zmagania w USA kończą sezon Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Występują w nich tylko najlepsi zawodnicy w swoich konkurencjach. Olimpijski obiekt w Salt Lake City słynie z bardzo szybkiego lodu. W efekcie pierwszego dnia rywalizacji padły cztery rekordy świata.

"Jestem spokojna"

Pobiła go m.in. Brittany Bowe, która rywalizację na dystansie 1000 m zakończyła wynikiem 1.11,61. Amerykanka pokonała dwa okrążenia toru o pół sekundy szybciej niż Japonka Nao Kodaira w 2017 roku. Rekord Polski pobiła Czerwonka, której wynik 1.14,10 dał 9. miejsce.



"I co ja poradzę na to, że mam tak wymagającego trenera, którego ciężko zadowolić. Poprawiony własny rekord Polski na 1,14,1. Pierwsze w życiu koło za 26 sekund. A jednak trener niezadowolony, bo do 1,13 zabrakło... Wiem, że jeszcze zobaczę taki wynik, dlatego jestem spokojna" - napisała Polka na Facebooku. Okazję do rehabilitacji będzie mieć w niedzielę.

Źródło: Facebook/Natalia Czerwonka Czerwonka o zawodach w USA

Rekordowi

Własny rekord z 2015 roku na 500 m poprawił też Rosjanin Paweł Kuliżnikow, który uzyskał czas 33,62 s. Na 3000 m Czeszka Martina Sablikova wymazała z tabel własne osiągnięcie sprzed... tygodnia z wielobojowych mistrzostw świata w Calgary. W sobotę uzyskała wynik 3.52,03, o ponad sekundę lepszy od poprzedniego rekordu. Z kolei dziesięcioletni rekord świata Amerykanina Shaniego Davisa na 1000 m pobił Holender Kjeld Nuis - 1.06,18.







Wyniki sobotnich konkurencji:



mężczyźni



500 m

1. Paweł Kuliżnikow (Rosja) 33,62 (rekord świata)

2. Tatsuya Shinhama (Japonia) 33,84

3. Yuma Murakami (Japonia) 34,11



klasyfikacja PŚ (po 10 z 11 biegów)

1. Paweł Kuliżnikow (Rosja) 572 pkt

2. Tatsuya Shinhama (Japonia) 474

3. Havard Lorentzen (Norwegia) 418

...

20. Artur Waś (Polska) 217

21. Artur Nogal (Polska) 186



1000 m

1. Kjeld Nuis (Holandia) 1.06,18 (rekord świata)

2. Thomas Krol (Holandia) 1.06,26

3. Kai Verbij (Holandia) 1.06,34



klasyfikacja końcowa PŚ (po 6 biegach)

1. Kjeld Nuis (Holandia) 342 pkt

2. Kai Verbij (Holandia) 304

3. Paweł Kuliżnikow (Rosja) 303

...

16. Piotr Michalski (Polska) 128



5000 m

1. Patrick Roest (Holandia) 6.03,71

2. Marcel Bosker (Holandia) 6.08,90

3. Ted-Jan Bloemen (Kanada) 6.09,65



klasyfikacja końcowa PŚ 5000/10 000 m (po 6 biegach)

1. Aleksander Rumiancew (Rosja) 322 pkt

2. Marcel Bosker (Holandia) 320

3. Sverre Lunde Pedersen (Norwegia) 317

...

33. Adrian Wielgat (Polska) 33



kobiety



500 m

1. Nao Kodaira (Japonia) 36,47

2. Vanessa Herzog (Austria) 36,85

3. Andżelina Golikowa (Rosja) 36,93



klasyfikacja PŚ (po 10 z 11 biegów):

1. Vanessa Herzog (Austria) 612 pkt

2. Andżelina Golikowa (Rosja) 484

3. Nao Kodaira (Japonia) 480

...

24. Kaja Ziomek (Polska) 139



1000 m

1. Brittany Bowe (USA) 1.11,61 (rekord świata)

2. Miho Takagi (Japonia) 1.11,71

3. Nao Kodaira (Japonia) 1.11,77

...

9. Natalia Czerwonka (Polska) 1.14,10 (rekord Polski)



Klasyfikacja końcowa PŚ (po 6 biegach):

1. Brittany Bowe (USA) 397 pkt

2. Miho Takagi (Japonia) 310

3. Nao Kodaira (Japonia) 298

...

12. Natalia Czerwonka (Polska) 212



3000 m

1. Martina Sablikova (Czechy) 3.52,03 (rekord świata)

2. Esmee Visser (Holandia) 3.54,02

3. Natalia Woronina (Rosja) 3.54,06



klasyfikacja końcowa PŚ 3000/5000 m (po 6 biegach):

1. Martina Sablikova (Czechy) 370 pkt

2. Esmee Visser (Holandia) 343

3. Natalia Woronina (Rosja) 335

...

18. Magdalena Czyszczoń (Polska) 99