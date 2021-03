Sędzia dożywotnio zdyskwalifikowany. Mikrofon zebrał jego obraźliwy komentarz

Do zdarzenia doszło 23 marca podczas meczu Nashville Predators - Detroit Red Wings. Na początku drugiej tercji 53-letni sędzia wymierzył karę szwedzkiemu napastnikowi Drapieżników Viktorowi Arvidssonowi za - jego zdaniem - celowe potknięcie się o rywala.

Sytuacja nie była jednoznaczna, ale najbardziej szokujące były późniejsze słowa arbitra wychwycone przez telewizyjne kamery i mikrofon. "Nie było to ewidentne, ale chciałem dać pie*****ną karę Nashville już wcześniej".



Hot mic alert. Tim Peel will no longer be reffing NHL games... pic.twitter.com/C1R9GubdoS — Tony Cordasco (@TonyDasco) March 24, 2021

"Fundamentalna zasada, której wymagamy od sędziów"

Predators wygrali 2:0, ale więcej niż o wyniku mówiło się o zachowaniu doświadczonego arbitra - w NHL działał od 1999 roku, pracował przy ponad 1300 meczach rundy regularnej i 90 spotkaniach fazy play off, a po tym sezonie planował przejść na emeryturę.

Władze NHL potwierdziły, że słowa wypowiedziane były przez arbitra i wysłały go tam już teraz. To efekt dożywotniej dyskwalifikacji.

Źródło: Getty Images Tim Peel kończy karierę w nie najlepszy sposób

Decyzję ogłosił wiceprezes NHL Colin Campbell. - Nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie uczciwości i integralności w naszej grze. Postępowanie Tima Peela stoi w bezpośredniej sprzeczności z przestrzeganiem tej fundamentalnej zasady, której wymagamy od sędziów. Wszyscy związani z hokejem - kibice, zawodnicy, trenerzy oczekują na uczciwe postępowanie i zasługują no to - powiedział Campbell uzasadniając decyzję o dożywotniej dyskwalifikacji arbitra.