Pinturault najlepszy w kombinacji w Bormio. Zmiana lidera Pucharu Świata

28-letni Pinturault specjalizuje się w tej konkurencji. Jest w niej mistrzem i wicemistrzem olimpijskim oraz aktualnym mistrzem świata. W niedzielę wygrał 26. pucharowe zawody w karierze.

Włoch najlepszy przed własną widownią. Dobra jazda rekonwalescenta To był udany... czytaj dalej » Po pierwszej części rywalizacji, supergigancie, prowadził Kilde, a zajmujący 12. miejsce Pinturault tracił do niego 0,97 s. Norweg bardzo dobrze pojechał także slalom, co pozwoliło mu utrzymać miejsce na podium, z półsekundową stratą do Francuza. Zaledwie o 0,05 wyprzedził Meillarda.

Zmiana lidera Pucharu Świata

Prowadzenia w klasyfikacji generalnej PŚ nie utrzymał bohater miejscowych kibiców Dominik Paris. Włoch, który wygrał zjazdy w piątek oraz w sobotę, był drugi na półmetku kombinacji. Ze slalomem sobie jednak nie poradził. Popełnił dwa poważne błędy i w końcowej klasyfikacji zajął odległe, 26. miejsce.

Nowym liderem Pucharu Świata jest od niedzieli Aleksander Aamodt Kilde, który wyprzedza o 20 punktów Parisa i o 73 punkty Pinturault.

Niedzielna kombinacja odbyła się według nowych, wprowadzonych w tym sezonie zasad. Różnica polega na tym, że najlepsza trzydziestka po konkurencji szybkościowej przystąpiła do slalomu w kolejności zajętych miejsc, a nie odwrotnej, jak do tej pory.

Wyniki kombinacji (supergigant i slalom):

1. Alexis Pinturault (Francja) 2.32,56 (1.34,39/58,17)

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 2.33,07 (1.33,42/59,65)

3. Loic Meillard (Szwajcaria) 2.33,12 (1.34,19/58,93)

4. Riccardo Tonetti (Włochy) 2.34,43 (1.35,02/59,41)

5. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2.34,89 (1.34,82/1.00,07)

6. Nils Allegre (Francja) 2.34,93 (1.33,92.1.01,01)

Klasyfikacja PŚ (po 14 z 44 zawodów):

1. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 474 pkt

2. Dominik Paris (Włochy) 454

3. Alexis Pinturault (Francja) 401

4. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 379

5. Matthias Mayer (Austria) 362

6. Beat Feuz (Szwajcaria) 361

Klasyfikacja kombinacji (po 1 z 3 zawodów):

1. Alexis Pinturault (Francja) 100

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 80

3. Loic Meillard (Szwajcaria) 60