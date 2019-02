0,18 s od awansu, Staręga odpadł. Nieudane eliminacje Polaków

Monika Skinder nie zdołała awansować do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polka zajęła 55. lokatę. Najlepsza była Szwedka Maja Dahlqvist. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z drugiej sesji treningowej. Polak skoczył 130,5 m na obiekcie w Innsbrucku, co było najdalszą próbą tego dnia na Bergisel.

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Staręga na MŚ jeździ regularnie od 2011 roku. Życiowy sukces odniósł w roku 2017, kiedy w Lahti w tej samej konkurencji został sklasyfikowany na ósmej pozycji.



Do mety na jednej narcie. Osobliwe przypadki mistrzostw świata w Seefeld Paulius... czytaj dalej » W czwartek 29-letni biegacz był bliski wywalczenia przepustki do ćwierćfinału. Zajął 31. pozycję i do awansu zabrakło mu 0,18 s.



Pierwotnie podawano, że najlepiej w kwalifikacjach spisali się Rosjanin Siergiej Ustiugow i Szwed Viktor Thorn, którzy uzyskali 2.55,58. Po weryfikacji uznano, że Thorn miał jednak czas o 0,01 s lepszy.

Polki wyeliminowane

Staręga stracił do niego 7,48. Dominik Bury zajął 48. miejsce z czasem gorszym od lidera o 11,11, a debiutujący w MŚ Kamil Bury został sklasyfikowany na 63. pozycji - 17,30 straty.

Wcześniej w czwartek rozegrane zostały kwalifikacje kobiet. Odpadły w nich wszystkie Polki: Weronika Kaleta, Urszula Łętocha, Monika Skinder i Izabela Marcisz, które zajęły - odpowiednio - 46., 47., 55. i 56. miejsce.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Seefeld skoki narciarskie: kobiety - Kinga Rajda, Kamila Karpiel; mężczyźni - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula biegi narciarskie: kobiety - Justyna Kowalczyk, Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Urszula Łętocha; mężczyźni - Maciej Staręga, Kamil Buty, Dominik Bury kombinacja norweska: Szczepan Kupczak, Adam Cieślar, Paweł Słowiok, Paweł Twardosz