Obrońca tytułu nie dał rady. Klaebo nowym mistrzem

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Całe mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym na żywo tylko w Eurosporcie 1

Klaebo wyprzedził dwóch kolejnych rywali - odpowiednio - o 0,23 s i 1,37.



Młoda polska nadzieja rozczarowana. Justyna Kowalczyk ją pocieszała Po ostatnich... czytaj dalej » Pellegrino triumfował w tej konkurencji dwa lata temu. W czwartek miał najlepszy czas zarówno w ćwierćfinale, jak i w półfinale. W obu przypadkach drugi wynik należał do Klaebo. Podobnie układała się sytuacja w decydującym biegu, ale gdy do mety zostało kilkaset metrów, to Norweg w efektownym stylu minął zawodnika z Italii.



22-letni Klaebo to trzykrotny mistrz olimpijski z Pjongczangu. Jeden ze złotych krążków zdobył tam w sprincie techniką klasyczną. W dorobku miał dotychczas tylko jeden krążek MŚ - brąz wywalczony dwa lata temu w sprincie łyżwą.

Kolekcjonuje trofea

Norweg w poprzednim sezonie sięgnął po Kryształową Kulę Pucharu Świata. W obecnym na początku nie błyszczał, ale wrócił na zwycięską ścieżkę i prowadzi obecnie w klasyfikacji generalnej. Na początku stycznia zaś po raz pierwszy w karierze triumfował w Tour de Ski.

Źródło: Newspix Podium sprintu. Od lewej Pellegrino, Klaebo i Retiwycz

Staręga na MŚ jeździ regularnie od 2011 roku. Życiowy sukces odniósł w 2017, kiedy w Lahti w tej samej konkurencji został sklasyfikowany na ósmej pozycji. W czwartek 29-letni biegacz był bliski wywalczenia przepustki do ćwierćfinału. Zajął 31. pozycję i do awansu zabrakło mu 0,18 s.



- Nawet wiem, który moment zaważył o moim odpadnięciu. Na finiszu mnie zachwiało i tam to przegrałem - zaznaczył Staręga.



W eliminacjach odpadli także pozostali dwaj Polacy - Kamil Bury i Dominik Bury. Zajęli - odpowiednio - 48. i 63. miejsce.

Wyniki sprintu techniką dowolną mężczyzn:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) 3.21,17

2. Federico Pellegrino (Włochy) strata 0,23

3. Gleb Retiwycz (Rosja) 1,37

4. Richard Jouve (Francja) 1,99

5. Emil Iversen (Norwegia) 2,25

6. Lucas Chanavat (Francja) 21,50

...

31. Maciej Staręga (Polska) odpadł w eliminacjach

48. Dominik Bury (Polska) odpadł w eliminacjach

63. Kamil Bury (Polska) odpadł w eliminacjach