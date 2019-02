Johaug odjechała rywalkom. Szwedzka niespodzianka na podium

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Monika Skinder nie zdołała awansować do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polka zajęła 55. lokatę. Najlepsza była Szwedka Maja Dahlqvist.

Zobacz skok Kamila Stocha z drugiej sesji treningowej. Polak skoczył 130,5 m na obiekcie w Innsbrucku, co było najdalszą próbą tego dnia na Bergisel.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Eric Frenzel wygrał konkurs skoków na skoczni dużej do zawodów kombinacji norweskiej. Niemiec wylądował na 130,5. m. Drugie miejsce zajął Austriak Mario Seidl, a trzecie Norweg Jan Schmid. Szczepan Kupczak zajął 8. miejsce. Po godzinie 16 rozpocznie się druga część rywalizacji - bieg na 10km.

Markus Eisenbichler wygrał kwalifikacje przed konkursem o mistrzostwo świata na skoczni dużej w Innsbrucku. Niemiec skoczył 128,5 metra i wyprzedził swojego rodaka Karla Geigera i Szwajcara Killiana Peiera. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, był jedenasty. Awans do konkursu wywalczył komplet Polaków.

120 metrów Kamila Stocha dało mu 11. miejsce w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku.

22.02 | Zaledwie 33. miejsce zajął w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku Piotr Żyła. „Wewiór" zaliczył zaledwie 110,5 metra.

22.02 | Jakub Wolny kręcił nosem po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku, w których zajął 35. miejsce.

22.02 | Kilka słów od Dawida Kubackiego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Polak zajął w nich 24. miejsce.

22.02 | Kamil Stoch podzielił się swoimi spostrzeżeniami po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Nasz lider zajął w piątek 11. Miejsce.

W pierwszej serii konkursu na skoczni dużej podczas mistrzostw świata Kamil Stoch oddał skok na odległość 128,5 m. To dało Polakowi siódme miejsce. Prowadził Szwajcar Killian Peier.

W drugiej serii konkursu na skoczni dużej Kamil Stoch oddał skok na odległość 129,5 m. To dało Polakowi piąte miejsce.

23.02 | Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni dużej podczas mistrzostw świata w Seefeld. Polak zajął 12. miejsce.

Justyna Kowalczyk i Monika Skinder zajęły piąte miejsce w biegu półfinałowym sprintu drużynowego stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w Seefeld. Czas, jaki uzyskały Polki, zapewnił im awans do finału.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

Norwegia (Emil Iversen i Johannes Klaebo) wygrali rywalizację w sprincie drużynowym stylem klasycznym w mistrzostwach świata w Seefeld. Drugie miejsce wywalczyli Rosjanie, a trzecie Włosi. Polacy nie awansowali do finału.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak, którzy w skokach do kombinacji norweskiej zajęli 7. miejsce, w biegu spadli tylko o jedną lokatę. Najlepszi byli reprezentanci Niemiec.

W sobotę 23 lutego Markus Eisenbichler wygrał konkurs na skoczni dużej w mistrzostwach świata. - Wyszły ze mnie wszystkie emocje, dużo krzyczałem i pewnie jeszcze trochę pokrzyczę. To był piękny dzień - podsumował Niemiec.

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

- Broniliśmy tytułu mistrza świata, a zawsze łatwiej jest atakować. Nikt nie przypuszczał, że nie zdobędziemy żadnego medalu. Skocznia nie jest do końca przyjazna dla nas - powiedział dość rozczarowany po konkursie drużynowym Adam Małysz. Reprezentanci Polski zajęli ostatecznie 4. miejce na mistrzostwach świata na skoczni Bergisel.

Do Seefeld Maciej Staręga przyjechał z nadziejami, ale w swojej koronnej konkurencji nie przebrnął eliminacji, a razem z Dominikiem Burym w sprincie drużynowym techniką klasyczną zostali sklasyfikowani na 18. pozycji.

W drugiej serii najlepszy rezultat z Polaków uzyskał Dawid Kubacki. Skoczek z Nowego Targu pofrunął na 105,5 m, co ostatecznie dało mu drugie miejsce za "triumfatorem" Niemcem Markusem Eisenbichlerem (105,5). Małą niespodziankę sprawili Wolny i Hula, którzy uzyskali odpowiednio 103 (12. miejsce) i 103,5 m (14.).

Marcisz do triumfatorki straciła 2.29,8. Urszula Łętocha była 56. - 4.17,0 straty, a Weronika Kaleta 57. - 4.20,2.



Kibicowała polskiej mistrzyni. Biegi narciarskie mogą mieć z niej mnóstwo radości Niedawno zdobyła... czytaj dalej » To drugi triumf Johaug w Seefeld. Wcześniej najszybsza była w biegu łączonym na 15 km. Łącznie ma już dziewięć złotych medali MŚ. Jej wtorkowa wygrana nie jest żadnym zaskoczeniem. Uwagę przykuwa za to osiągnięcie Karlsson.

Zdolna juniorka

Zaledwie 19-letnia Szwedka w styczniu w Lahti zdobyła dwa złote medale mistrzostw świata juniorów. W rywalizacji z seniorkami idzie jej niewiele gorzej. W Pucharze Świata ma na koncie tylko jeden występ. Kilka dni przed mistrzostwami sprawdziła formę w Cogne, gdzie właśnie na 10 km "klasykiem" była siódma.



Trzecia Oestberg do zwyciężczyni straciła 35,6 s. 1,4 s do podium zabrakło natomiast Fince Kriście Parmakoski. Kolejne zawodniczki od Johaug były już wolniejsze o ponad minutę.



Następny start biegaczek w Austrii to czwartkowa rywalizacja sztafet. W składzie polskiej drużyny wystąpi Justyna Kowalczyk.

Źródło: Newspix Frida Karlsson finiszowała jako druga

Wyniki biegu na 10 km techniką klasyczną kobiet:

1. Therese Johaug (Norwegia) 27.02,1

2. Frida Karlsson (Szwecja) strata 12,2 s

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 35,6

4. Krista Parmakoski (Finlandia) 37,0

5. Nadine Faehndrich (Szwajcaria) 1.03,9

6. Anastasija Siedowa (Rosja) 1.04,9

7. Natalia Niepriajewa (Rosja) 1.07,5

8. Teresa Stadlober (Austria) 1.07,9

9. Charlotte Kalla (Szwecja) 1.09,2

10. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegia) 1.09,4

...

35. Izabela Marcisz (Polska) 2.29,8

56. Urszula Łętocha (Polska) 4.17,0

57. Weronika Kaleta (Polska) 4.20,2.