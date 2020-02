MŚ w biathlonie. Piątkowy sprint kluczowy dla Polek

W piątkowym biegu zobaczymy cztery reprezentantki Polski: Monikę Hojnisz-Staręgę, Kamilę Żuk, Kingę Zbylut i Magdalenę Gwizdoń.

Norweski pokaz siły na otwarcie mistrzostw świata w biathlonie. Polska zdublowana W czwartkowe... czytaj dalej » Ewentualne niepowodzenie w sprincie będzie oznaczać gorszą pozycję na starcie niedzielnego biegu na dochodzenie na 10 km, a ponadto może pogrzebać szansę biathlonistek na występ w kończącym zmagania we Włoszech biegu ze startu wspólnego na 12,5 km, zaplanowanego na 23 lutego.



W ostatnich zawodach MŚ pobiegnie 30 zawodniczek. Połowę stanowić będzie czołowa piętnastka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (do którego impreza w Anterselvie jest zaliczana), a reszta to biathlonistki najlepiej spisujące się w poprzednich trzech konkurencjach indywidualnych we Włoszech.

Presja coraz rzadziej

Najlepszą w tym sezonie polską zawodniczką, którą zobaczymy w piątek na trasie jest Hojnisz-Staręga. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje 17. miejsce. Chorzowianka zajęła czwarte miejsce w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km w Pokljuce w ostatnich przed MŚ zawodach Pucharu Świata.

- Presja towarzyszy mi już coraz rzadziej, jedynie czasami sama kreuję u siebie burzę mózgów. Na pewno taki występ tuż przed mistrzostwami świata da mi motywację i pomoże uwierzyć w siebie - mówiła 28-letnia Polka po występie w Słowenii.

Program mistrzostw świata w Anterselvie (Włochy):

czwartek, 13 lutego

sztafeta mieszana 4x6 km (godz. 14.45)

piątek, 14 lutego

sprint na 7,5 km kobiet (14.45)

sobota, 15 lutego

sprint na 10 km mężczyzn (14.45)

niedziela, 16 lutego

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (13.00)

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (15.15)

wtorek, 18 lutego

bieg indywidualny na 15 km kobiet (14.15)

środa, 19 lutego

bieg indywidualny na 20 km mężczyzn (14.15)

czwartek, 20 lutego

supermikst (15.15)

sobota, 22 lutego

sztafeta 4x6 km kobiet (11.45)

sztafeta 4x7,5 km mężczyzn (14.45)

niedziela, 23 lutego

bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet (12.30)

bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn (15.00)

Skład reprezentacji Polski:

kobiety:

Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk (obie AZS AWF Katowice), Kinga Zbylut, Anna Mąka, Joanna Jakieła (wszystkie BKS WP Kościelisko)

mężczyźni:

Łukasz Szczurek, Andrzej Nędza-Kubiniec, Marcin Szwajnos (wszyscy BKS WP Kościelisko),Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec)