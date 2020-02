Błysk Hojnisz w mistrzostwach świata. Medal uciekł na finiszu

To była ostatnia szansa Hojnisz-Staręgi na sukces w imprezie. Dotychczas najlepiej wypadła w biegu indywidualnym, kiedy zajęła szóste miejsce.

Ale to właśnie w biegu ze startu wspólnego ma jedyny w karierze medal mistrzostw świata. Brąz wywalczyła siedem lat temu i wówczas sprawiła tym dużą niespodziankę. Tym razem też była bardzo blisko podium.



Niedzielny bieg ułożył się od początku po myśli Hojnisz-Staręgi. Dwie pierwsze wizyty na strzelnicy były "na zero". Polka strzelała pewnie i dzięki temu nawiązała walkę o medal, a rywalki jej nie uciekły. Na półmetku rywalizacji była trzecia, a przed nią Austriaczka Katharina Innerhofer i Francuzka Julia Simon. Strata była jednak niewielka.

Rundy karne

Nie przestraszyli się toru i osiągnęli historyczny wynik. Wielki sukces Polaków w Pucharze Świata Wojciech... czytaj dalej » Na trzecie strzelenia - pierwsze w pozycji stojącej - Polka wbiegła razem z trzema innymi zawodniczkami - Innerhofer, Włoszką Dorotheą Wierer i Niemką Denise Herrmann. Wszystkie musiały pokonywać przynajmniej jedną rundę karną i doszło do przetasowań. Hojnisz-Staręga pomyliła się raz i po pokonaniu dodatkowych 150 m była czwarta. Prowadziła Simon, a Polka miała do niej 28,4 s straty. Biegowo wyglądała jednak bardzo dobrze i z każdym metrem dochodziła rywalki.



Cztery zawodniczki niemal jednocześnie zameldowały się na strzelnicy i każda z nich się pomyliła choć raz. Hojnisz-Staręga musiała znowu pokonać rundę karną, a to wszystko wykorzystała Olsbu Roiseland, która przed czwartym strzelaniem zajmowała dziewiąte miejsce. Tym razem była bezbłędna i na trasę ruszyła tuż za Wierer. Włoszka jednak w trakcie biegu mocno osłabła i musiała uznać wyższość Norweżki.



Emocjonująca była walka o trzecią lokatę. Cały czas obok siebie biegły Hojnisz-Staręga i mistrzyni olimpijska Oeberg. Polka chciała zgubić Szwedkę na podbiegu, ale to się nie udało, a na ostatnich metrach to rywalka okazała się lepsza.



Czwarte miejsce Hojnisz-Staręgi jest najlepszą lokatą wywalczoną przez Polaków w Anterselvie. Do rozegrania pozostał już tylko bieg ze startu wspólnego mężczyzn.

Oglądaj Wideo: Eurosport Monika Hojnisz-Starega po biegu ze startu wspólnego na MŚ

Wyniki biegu ze startu wspólnego na 12,5 km:



1. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 39.14,0 (2 karne rundy)

2. Dorothea Wierer (Włochy) strata 20,7 (3)

3. Hanna Oeberg (Szewcja) 26,1 (3)

4. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 29,1 (2)

5. Julia Simon (Francja) 45,1 (2)

6. Jekaterina Jurlowa-Percht (Rosja) 52,0 (2)



Klasyfikacja generalna Pucharu Świata (po 17 z 24 zawodów):



1. Dorothea Wierer (Włochy) 719 pkt

2. Hanna Oeberg (Szwecja) 613

3. Tiril Eckhoff (Norwegia) 607

4. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 597

5. Denise Herrmann (Niemcy) 571

6. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 461

...

13. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 352

33. Kamila Żuk (Polska) 181

56. Kinga Zbylut (Polska) 56



Klasyfikacja biegu ze startu wspólnego (po 4 z 6 zawodów)



1. Dorothea Wierer (Włochy) 183 pkt

2. Kaisa Makarainen (Finlandia) 159

3. Tiril Eckhoff (Norwegia) 150

...

10. Monika Hojnisz-Starega (Polska) 113

29. Kamila Żuk (Polska) 46