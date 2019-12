Mistrz Europy oskarżany o molestowanie 13-latki. "Mężczyźni mają swoje potrzeby"

Cała sprawa miała swój początek w 2017 roku, kiedy Cipres wraz z Vanessą James, swoją partnerką z pary sportowej, przygotowywali się do igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w ośrodku AdventHealth Center Ice na Florydzie.

"Jesteś ładna, a mężczyźni mają swoje potrzeby"

"Uprzedmiotowiłeś mnie". Biegacz zdyskwalifikowany za klepnięcie reporterki Jeśli miał to być... czytaj dalej » Właśnie tam Francuz poznał 13-letnią łyżwiarkę, której z konta na Instagramie miał wysłać zdjęcie swoich genitaliów.

"USA Today" pisze, że o całej sprawie wiedzieli i próbowali ją tuszować trenerzy francuskiej pary, małżeństwo - John Zimmerman i Silvia Fontana. Obydwoje mieli odwodzić rodzinę 13-latki od zgłoszenia sprawy, bo to "zaszkodziłoby olimpijskim przygotowaniom ich podopiecznych". Samej dziewczynce mieli natomiast tłumaczyć, że to ona jest winna całej sytuacji, bo "jest ładna, a mężczyźni mają swoje potrzeby".

Obydwoje odcinają się od oskarżeń. Cipres zamieszania jeszcze nie skomentował.

Pizza w zamian za zdjęcia?

Jak wynika z relacji "USA Today", w całą sprawę zamieszany miał być również Vinny Dispenza, łyżwiarski trener z AdventHealth Center Ice. On miał namawiać tę samą 13-latkę, oraz inną nieletnią, do wysłania swoich zdjęć Cipresowi w zamian za pizzę.



Amerykańska federacja łyżwiarstwa figurowego stanowczo oświadczyła, że nie będzie tolerować zachowań prezentowanych przez całą czwórkę podejrzanych. Zaapelowała również, by podobne przypadki niezwłocznie zgłaszać do SafeSport.



Cipres i James na igrzyskach w Pjongczangu zajęli piąte miejsce. W 2019 roku sięgnęli z kolei po mistrzostwo Europy.