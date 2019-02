Młoda polska nadzieja rozczarowana. Justyna Kowalczyk ją pocieszała

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skinder w ostatnim czasie bardzo dużo startowała. Po mistrzostwach świata juniorów i srebrnym krążku w sprincie w drugiej połowie stycznia, przed tygodniem wystąpiła jeszcze w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europejskiej w Sarajewie. Tam zaprezentowała się ponownie ze znakomitej strony. Zdobyła złoto i brąz.

Stres i zmęczenie zrobiły swoje

0,18 s od awansu, Staręga odpadł. Nieudane eliminacje Polaków Maciej Staręga... czytaj dalej » Natłok występów sprawił, że niespełna 18-letnia zawodniczka jest już mocno zmęczona sezonem. W czwartek było to widać w Seefeld. Monika liczyła na udany start w sprincie techniką dowolną, ale to nie był jej dzień. Po raz pierwszy w sezonie była gorsza od koleżanki z kadry. W eliminacjach wyżej od niej, bo na 46. miejscu była Weronika Kaleta. Skinder sklasyfikowano na 55. pozycji.

- Trochę nie wyszło. Nie jestem do końca zadowolona z tego biegu. Mam za sobą pierwszy start w takiej imprezie. Po debiucie trzeba zobaczyć błędy, postarać się je wyeliminować i jak najlepiej przygotować się do kolejnego startu. W czwartek trochę brakowało mi mocy. Nie było dynamiki, którą miałam jeszcze na rozgrzewce. W sprincie jest to tym bardziej istotne. Mój bieg był zbyt monotonny, a w tej konkurencji nie może to przynieść dobrego rezultatu. Trzeba się zbierać szybciej, aby urywać dziesiąte części sekundy, które mogą być decydujące. Czuję w tej części sezonu już lekkie zmęczenie - mówiła Skinder.

- Stresowałam się przed startem, bo przecież pierwszy raz jestem na tak dużej imprezie. Starałam się o tym nie myśleć, ale nie dało się. Kibice, niesamowita atmosfera. To na mnie oddziaływało - dodała.

Źródło: Newspix Monika Skinder debiutuje w wielkiej imprezie

Występ z Kowalczyk byłby zaszczytem

W niedzielę Skinder w sprincie drużynowym ma wystąpić w parze z Justyną Kowalczyk. Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli zakończyła karierę w zeszłym roku, ale w Seefeld wróci do poważnej rywalizacji. Tylko na czas mistrzostw.

- Chciałabym wystartować, ale jak będzie, to już zależy od trenerów. Oni podejmą właściwą decyzję, abyśmy osiągnęły jak najlepszy wynik. Występ w parze z Justyną byłby dla mnie wielkim zaszczytem - dodawała zawodniczka, która cały czas ma wsparcie naszej mistrzyni. - Po czwartkowych kwalifikacjach mnie pocieszała i dawała rady. Jej słowa znaczą dla mnie dużo.

Z emerytury na mistrzostwa świata. Kowalczyk wraca, żeby pomóc Jej powrót na... czytaj dalej » - Taka nauka na mistrzostwach bardzo jej się przyda. Wiadomo, że jest smutna po tym występie, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Tak jak inne zawodniczki z kadry, jest przecież jeszcze nastolatką. Monika osiągnęłaby lepszy wynik gdyby to była wcześniejsza część sezonu. Dla niej najważniejsze były jednak mistrzostwa świata juniorów – komentowała Justyna Kowalczyk, która jest mentorem młodych kadrowiczek.

Finał celem na sprint drużynowy

- Każdy wie, co to jest za zawodniczka. Osiągnęła niezwykle dużo i dalej może to robić. Trenowała całe lato i jest w stanie pobiec na bardzo dobrym poziomie - dodawała Skinder.

- Jeśli nic się nie stanie i żadna z nas się nie rozchoruje albo nie będzie się gorzej czuła w niedzielę, to pobiegniemy razem. Oczywiście to nie jest tylko moja decyzja, ale także trenera Aleksandra Wierietielnego – dodała Kowalczyk.

Celem Polek w sprincie drużynowym jest wejście do finału. W nim zaprezentuje się dziesięć dwuosobowych zespołów.

Z Seefeld - Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl