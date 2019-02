Kibicowała polskiej mistrzyni. Biegi narciarskie mogą mieć z niej mnóstwo radości

Młoda zawodniczka w austriackiej imprezie startowała jak dotąd dwa razy. Najpierw w sprincie indywidualnym, a potem w drużynowym. W tej drugiej konkurencji wystąpiła w parze z wracającą tymczasowo na trasy Justyną Kowalczyk i wywalczyła dziesiąte miejsce. Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli to od zeszłego roku jej trenerka.

- Zawsze kibicowałam pani Justynie. Szczególnie, gdy biegła na dziesięć kilometrów klasykiem, to brałam pufę pod telewizor i z zaciśniętymi kciukami oglądałam cały występ. Pamiętam to znakomicie do tej pory. To zaszczyt, że teraz mogę z nią pracować – mówi nam Skinder.

Zapewne wiele osób zastanawia się, jak to się stało, że dziewczyna z Tomaszowa Lubelskiego została biegaczką narciarską. To miasto z takim sportem raczej się nie kojarzy.

Skinder przygodę ze sportem zaczynała od jazdy na rolkach. W klubie MULKS, gdzie trenowała, prowadzono także zajęcia z nart biegowych. W samym mieście są specjalnie przygotowane trasy. Od samego początku ćwiczenia bardzo jej się podobały. - To była dla mnie miła atrakcja i zawsze z radością na nie uczęszczałam. Była na nich fajna atmosfera, sporo się wygłupiałam. Na dodatek ja od małego zawsze szukałam takich miejsc, gdzie mogę się wyżyć. Sport był do tego idealny. Z roku na rok to stawało się coraz bardziej profesjonalne, no i jest tak aż do tego momentu.

Przed pójściem do liceum, Monika musiała podjąć niezwykle ważną decyzję. Wiadomo, że, gdy chce się zostać zawodowym sportowcem, to trudno jest pogodzić pracę na treningach z nauką. Skinder w tamtym czasie dostała się jeszcze do kadry młodzieżowej.

- Dlatego wybrałam szkołę mistrzostwa sportowego w Zakopanem. Gdy tam poszłam, to już wiedziałam, że chcę trenować biegi narciarskie nie rok, nie dwa, ale dłużej. Z drugiej jednak strony wiadomo, że sport jest nieprzewidywalny i trzeba także myśleć o nauce. Nigdy nie można być pewnym, co się może zdarzyć - dodaje poważnie Skinder. - Na razie oczywiście nastawiam się na bieganie, ale jest wiele przykładów, że czasem to nie wychodzi. Wiem, że jest również inna droga. Teraz patrzę tylko na sport i marzę o najlepszych wynikach. Taki mam cel.

W styczniu zdobyła wicemistrzostwo świata juniorów. Dokonała tego w sprincie, a więc jej ulubionej konkurencji. - To mnie jeszcze dodatkowo zmotywowało. Pokazałam i udowodniłam sobie, że można. Dobrze wiem, że jeszcze mocniejszą pracą i odpowiednim podejściem można osiągnąć więcej. A sprinty? Lubię bieganie w tłumie i walkę na łokcie, gdy wiele dzieje się na trasie. Dobrze się w tym odnajduję. Wcześniej startowałam w podobnych wyścigach na rolkach i bardzo mi się to podobało. Sprinty po prostu bardziej mnie ekscytują i motywują niż dłuższe dystansy.

Praca z Kowalczyk to wyróżnienie

Ostatnie dobre wyniki i postęp to efekt świetnej pracy Skinder pod wodzą Justyny Kowalczyk. Jej podopieczną została w kwietniu zeszłego roku.

- Bardzo się ucieszyłam z tej wiadomości. Wiem, że to dla mnie okazja do rozwoju. W ostatnich latach tylko Justyna osiągała sukcesy. Kowalczyk i trener Aleksander Wierietielny mają doświadczenie. Dobrze wiedzą, jak z zawodnika zrobić mistrza. Oczywiście dla mnie jest to wyróżnienie. W naszej grupie jest siedem dziewczyn. Myślę, że każda z nas udowodniła wynikami i podejściem, że zasługuje, aby być w tym gronie. Sądzę, że to będzie razem dobrze grało i będziemy tworzyć fajny zespół. Nie tylko ja widzę, że ta współpraca idzie w dobrą stronę. Każda z nas poszła do przodu - dodaje Skinder.

- Praca ze wszystkimi dziewczynami, nie tylko z Moniką, to przede wszystkim wielkie wyzwanie. Czasami jest bardzo radośnie. Naszą malutką Monisię pociągnęliśmy do finału w sprincie. Jest super i człowiek się cieszy. Czasem jest trudno, gdy przebywasz ze sobą 300 dni w roku i to jeszcze przy bardzo wytężonej pracy. Zdarza się, że psychika jednej i drugiej osoby po prostu czasem nie wytrzymuje - mówi nam Kowalczyk.

Do końca sezonu jeszcze sporo

Na razie nie wiadomo, czy Skinder będzie jeszcze w Seefeld startowała. Być może weźmie udział w czwartkowej sztafecie. Po mistrzostwach świata czas na kolejne zawody w Pucharze Świata. Potem roztrenowanie na nartach. Jest zatem jeszcze trochę pracy. Na odpoczynek nie ma czasu. Wszystko, aby w przyszłości dorównać mistrzyni z Kasiny Wielkiej albo Stinie Nilsson.

- Z tych obecnie startujących biegaczek, to Szwedka najbardziej mnie przekonuje. Potrafi co tydzień wygrywać w Pucharze Świata. Kibicuję jej za każdym razem - kończy.

