Hojnisz-Staręga nie boi się Anterselvy. "Mój organizm w miarę dobrze sobie tu radzi"

Monika Hojnisz-Staręga długo będzie wspominała piątek 13 grudnia 2019 roku. Polka była bezbłędna po pierwszym strzelaniu w sprincie, ale kiedy przymierzała się do drugiej próby strzeleckiej, to okazało się, że... jej karabin jest uszkodzony. Hojnisz-Staręga straciła dużo czasu, musiała skorzystać z innej broni, przez co miała pięć pudeł.

Mistrzostwa świata w biathlonie. Polki będą chciały zaskoczyć rywalki Czas na... czytaj dalej » Wybór ośrodka w tyrolskim Obertilliach nie był przypadkowy. Położony jest on na wysokości 1400 m n.p.m., czyli niewiele niżej niż obiekt w Anterselvie (1600 m n.p.m). Trener Michael Greis miał okazję mocno popracować również z Kamilą Żuk, Magdaleną Gwizdoń, Kingą Zbylut i Joanną Jakiełą.

- Pierwsze trzy dni były wprowadzeniem. Bieganie na takiej wysokości wymaga aklimatyzacji, dlatego skupialiśmy się na treningach objętościowych i bieganiu w pierwszym zakresie. W drugim bloku treningowym pojawiły się szybkie treningi – powiedziała Hojnisz-Staręga.

Pokljuka źródłem motywacji

28-latka z Chorzowa jest najwyżej sklasyfikowaną w Pucharze Świata Polką – 17. lokata. Najlepszy rezultat w sezonie, czwarte miejsce, osiągnęła w ostatnim przed mistrzostwami świata występie – biegu ze startu wspólnego w Pokljuce.

- Czy to wprowadziło spokój w czasie zgrupowania? Nie do końca. Na pewno jednak występ w Pokljuce pokazał, że mogę walczyć, a moja dyspozycja jest dobra. Nie miało to jednak wpływu na jakość moich przygotowań. Robotę wykonałam i skupiałam się na tym, co dla mnie najważniejsze. Każdy start jest nowy, inny, a po takiej przerwie wszystko znów jest niewiadomą – przyznała dziesiąta biathlonistka poprzedniego sezonu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Świetny występ Hojnisz-Staręgi w biegu ze startu wspólnego w Pokljuce

Od poniedziałku polskie reprezentacje kobiet i mężczyzn przebywają już w Anterselvie. Przed rokiem Hojnisz-Staręga opuściła Południowy Tyrol z szóstym miejscem w sprincie (w biegu pościgowym nie wystartowała) i 14. w biegu masowym.

Organizm dobrze znosi wysokości

- Jeśli miałabym porównać ten obiekt do innego stadionu to najbardziej przypomina mi on Hochfilzen. Profil trasy w Anterselvie jest jednak dla mnie znacznie lepszy. Starty na wysokości nigdy nie są łatwe, człowiek na mecie czuje się jak po nokaucie. Tyczy się to zwłaszcza Anterselvy, która jest bardzo specyficzna. Na szczęście mój organizm w miarę dobrze sobie radzi w takich warunkach – zauważyła.

Mistrzostwa świata rozpoczną się już w czwartek startem sztafet mieszanych. Dzień później zaplanowano rywalizację w sprincie. Wciąż nie wiadomo, który z tych biegów będzie dla Hojnisz-Staręgi pierwszym w Anterselvie.



- Nie ukrywam, że wolałabym zacząć mistrzostwa od sprintu. Czasem jednak takie przetarcie przed głównym startem też jest dobre – oceniła.

Źródło: Getty Images Monika Hojnisz-Staręga w sezonie 2019/2020

Mistrzostwa świata w całości w Eurosporcie 1

Eurosport 1 i Eurosport Player pokażą na żywo każdy bieg mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w dniach 13-23 lutego. Zawody skomentują Tomasz Jaroński i Tomasz Sikora – najlepszy polski biathlonista w historii, mistrz świata z Anterselvy z 1995 roku.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Czwartek, 13.02, 14:15, sztafeta mieszana

Piątek, 14.02, 14:15, sprint kobiet

Sobota, 15.02, 14:40, sprint mężczyzn

Niedziela, 16.02, 12:45, bieg pościgowy kobiet

Niedziela, 16.02, 14:45, bieg pościgowy mężczyzn

Wtorek, 18.02, 14:05, bieg indywidualny kobiet

Środa, 19.02, 14:05, bieg indywidualny mężczyzn

Czwartek, 20.02, 15:15, supermikst

Sobota, 22.02, 11:45, sztafeta kobiet

Sobota, 22.02, 14:40, sztafeta mężczyzn

Niedziela, 23.02, 12:00, bieg ze startu wspólnego kobiet

Niedziela, 23.02, 14:30, bieg ze startu wspólnego mężczyzn