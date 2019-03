Monika Hojnisz dla eurosport.pl: miałam inne oczekiwania

Dobrze nie było od samego początku. 51. czas pierwszego okrążenia, w połączeniu z jednym pudłem podczas pierwszego strzelania, dał Hojnisz dopiero 60. miejsce. Po kolejnych strzelaniach Polka była 56., 53. i 38. Do 31. Vanessy Hinz przed piątym okrążeniem traciła 16 sekund, ale w awansie o kilka lokat przeszkodził jej dopiero 38. czas samego biegu.

Polki pudłowały regularnie. Kolejny słaby występ na mistrzostwach świata Klapą zakończył... czytaj dalej » - Chciałabym lepiej strzelić, bo to w biegu indywidualnym jest kluczowe. Warunki na strzelnicy były jednak bardzo różne. Zanim jeszcze wystartowałam, miałam okazję oglądać w akcji inne zawodniczki i różnie im to wychodziło. Kuźmina na pierwszym strzelaniu miała cztery pudła, a pozostałe kandydatki do wysokich miejsc też notowały karne minuty. Już podczas przestrzeliwania wiatr był bardzo dziwny, bo z sekundy na sekundę zmieniał kierunek. Karne minuty spowodowane były moim brakiem rozwagi, niekoniecznie decydował o nich wiatr. Mogę mieć to sobie za złe. Na nic innego nie mogę zrzucić winy - powiedziała Hojnisz.

- To nie był też mój bieg. Nie spoglądałam jeszcze na analizy, ale nawet boję się to zrobić. Czułam na trasie, że nie jest dobrze i wiem, że wyglądało to nieciekawie. Nie będę tłumaczyła, dlaczego tak było. Póki co mistrzostwa świata nie układają się po mojej myśli. Na pewno oczekiwania moje i kibiców były inne po tym, co prezentowałam przed mistrzostwami – dodała chorzowianka.

To nie był szczęśliwy dzień

We wtorkowe popołudnie Hojnisz nie mogła też liczyć na szczęście. Z trzech spudłowanych strzałów dwa wylądowały na krawędzi tarczy, ale ta nie chciała się zamknąć.

- W strzelaniu oprócz celnego oka przydaje się czasami szczęście. Nie raz obserwujemy, że takie kanty niektórym się zamykają, a niektórym nie – zauważyła.

Swojej nienajlepszej dyspozycji nie chciała usprawiedliwiać kłopotami ze zdrowiem, choć jeszcze w niedzielę miała temperaturę przewyższającą 38 stopni i jej start w biegu indywidualnym nie był wówczas pewny.

- Od poniedziałku śledziłam na termometrze moją temperaturę. Wczoraj czułam się już trochę lepiej. Po południu trenowałam i dopiero potem mieliśmy podjąć ostateczną decyzję, czy wystartuję w biegu indywidualnym. To była trudna decyzja. To są mistrzostwa świata. Trudno też było mi odpuścić punkty, które liczą się do Pucharu Świata, a przecież wciąż chcę walczyć o najwyższe lokaty w klasyfikacji generalnej cyklu – podkreśliła.

W Szwecji miała pojawić się forma

Po Monice Hojnisz nie widać nerwowości. Sprawia wrażenie osoby skupionej na kolejnych startach. Choć dotychczasowe wyniki w Oestersund dalekie są od oczekiwań, wciąż wierzy, że karta się jeszcze odwróci.

- Trochę gorzej trawi się takie występy na mistrzostwach, mając na swoim koncie dobre wyniki w dotychczasowych startach w sezonie. Teoretycznie już dziś mogę być zadowolona z tej zimy, ale mistrzostwa świata to mistrzostwa świata, a przecież z formą i fajnymi wynikami celowaliśmy właśnie tu. Oczywiście impreza jeszcze się nie skończyła. Mnie została sztafeta i bieg masowy. Mam nadzieję, że do tego startu jeszcze się zmotywuję, poukładam wszystko w głowie i odpowiednio zregeneruję – stwierdziła.

W Oestersund Hojnisz jeszcze nigdy w indywidualnym starcie nie zajęła miejsca w czołowej dziesiątce. Jej najlepszym wynikiem w regionie Jamtland pozostaje 11. miejsce z biegu indywidualnego w sezonie 2013/2014. Czy w zaplanowanej na niedzielę masówce będzie można liczyć na jej przełamanie?

- Chciałabym, ale obiecać nie mogę – zaznaczyła liderka reprezentacji Polski.