Polscy snowboardziści przed kolejnymi wyzwaniami w MŚ. Dziś slalom równoległy

Biało-Czerwoni w wielkim stylu rozpoczęli tegoroczny czempionat globu. Już w inauguracyjnej konkurencji, czyli slalomie gigancie równoległym, doczekaliśmy się pierwszych polskich medali w historii MŚ w snowboardzie alpejskim. Emocji z udziałem naszych reprezentantów nie zabraknie również w najbliższych dniach. Kapitalny występ Polaków na mistrzostwach świata. Złoto i brąz giganta dla Biało-Czerwonych To był świetny... czytaj dalej »

O której kwalifikacje i finały w slalomie równoległym?

Kwiatkowski ma już na swoim koncie złoto w tej imprezie. W niedzielnym finale wyprzedził Szwajcara Dario Caviezela o 0,26 sekundy. 26-latek kontynuuje bardzo udany sezon. W styczniu odniósł dwa pierwsze zwycięstwa w Pucharze Świata i jest liderem cyklu w slalomie gigancie równoległym.

Z kolei 32-letnia Król w tej samej konkurencji wywalczyła już w Bakuriani brązowy medal. W półfinale przez błąd uległa srebrnej medalistce ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich Austriaczce Danieli Ulbing. Jednak w wyścigu o trzecie miejsce Polka pokonała Włoszkę Lucię Dalmasso.

Następnym punktem programu MŚ jest slalom równoległy. Rywalizacja w tej konkurencji odbywa się we wtorek, 21 lutego. Kwalifikacje miały rozpocząć się o godzinie 6:10, ale z powodu trudnych warunków pogodowych zaczęły się z kilkunastominutowym opóźnieniem. Transmisja wyłącznie w Eurosporcie Extra w serwisie player.pl.

Finały zaplanowane są na godz. 9:50, a medalistów powinniśmy poznać przed południem. Transmisję znajdziecie w Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze.



Już we wtorek na MŚ kolejne emocje z udziałem Aleksandry Król i Oskara Kwiatkowskiego - slalom równoległy! #Bakuriani2023





Drużynowy slalom równoległy w środę

Po indywidualnej rywalizacji Biało-Czerwoni powalczą w środę w drużynowym slalomie równoległym. Król i Kwiatkowski mają wystartować w jednej parze.

- We wtorek jest jeszcze szansa w slalomie. Z kolei w środę są zawody par damsko-męskich. Będziemy walczyć i zrobimy, co w naszej mocy. Na 99 procent to będzie jedna para: Król i Kwiatkowski. Co do drugiego duetu, to jeszcze nie wiem. Po wtorkowych zawodach w slalomie zdecyduję, kto z kim wystartuje - powiedział trener polskiej kadry Oskar Bom po niedzielnych sukcesach swoich podopiecznych.